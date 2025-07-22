Kronologi Penemuan Pasutri Tewas di Malang, Istri Penuh Luka Tusuk dan Suami Gantung Diri

MALANG – Penemuan pasangan suami istri (pasutri) di Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, yang ditemukan tewas, menggegerkan warga sekitar.

Peristiwa ini terjadi di Gang Putuk, Dusun Tegalrejo, RT 5 RW 10, Desa Ketindan, pada Selasa (22/7/2025), saat dua jenazah pasutri bernama Arik dan Iin Handayani ditemukan tak bernyawa.

Kapolsek Lawang, AKP Moh. Luthfi, mengungkapkan bahwa penemuan dua jenazah ini bermula dari ayah korban, Kasun, yang mendengar suara rintihan dari dalam rumah saat sedang memberi makan ayam di halaman belakang. Kebetulan, Kasun tinggal serumah bersama putrinya dan menantunya di rumah berukuran 7 x 10 meter tersebut.

"Orang tua korban ini mendengar ada rintihan dari kamar tengah. Setelah dicek, ternyata anaknya dalam kondisi luka dan mengeluarkan darah. Ia langsung meminta bantuan tetangga agar bisa segera dibawa ke rumah sakit," ujar AKP Luthfi saat ditemui di lokasi kejadian, Selasa (22/7/2025).

Saat ditemukan, Iin mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya, terutama di bagian perut, menyerupai luka tusukan. Namun, penyebab pasti luka tersebut masih menunggu hasil visum.

"Lukanya terlihat di perut, tapi penyebab pastinya, apakah ditusuk atau karena benda lain, masih menunggu hasil visum. Yang jelas, saat ditemukan, korban mengeluarkan banyak darah," jelasnya.