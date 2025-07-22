Advertisement
HOME NEWS JATIM

Geger! Suami di Malang Diduga Bunuh Istri lalu Gantung Diri

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |17:06 WIB
Geger! Suami di Malang Diduga Bunuh Istri lalu Gantung Diri
Lokasi tempat penemuan kedua mayat (foto: Okezone)
A
A
A

MALANG – Sepasang suami istri (pasutri) di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, ditemukan tewas di rumahnya. Kedua korban yakni Iin Handayani (35) dan suaminya, Arik, ditemukan tewas sekitar pukul 08.30 WIB, Selasa (22/7/2025).

Pantauan di lokasi kejadian, sejumlah polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah korban yang berada di Gang Putuk, Dusun Tegalrejo RT 5 RW 10, Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Polisi mengumpulkan beberapa barang bukti yang ditemukan di TKP.

Tim Inafis Satreskrim Polres Malang juga mengambil barang bukti seperti pisau yang masih terdapat bercak darah. Proses olah TKP dan identifikasi di lokasi kejadian berlangsung sejak Selasa siang hingga menjelang pukul 15.00 WIB. Kedua korban telah dievakuasi ke rumah sakit untuk keperluan identifikasi, dan visum guna mengetahui penyebab kematian.

Paman korban, Sarmat menduga, korban Iin dibunuh oleh suaminya sekitar pukul 08.30 WIB, lalu sang suami ditemukan gantung diri di dalam rumah.

"Ini dugaan saya, lo ya, karena saya tadi nggak tahu persis, cuma dikasih tahu anak saya. Saya menemukan Iin ini di kamar depan dalam kondisi luka tusuk, sedangkan suaminya, Arik, di kamar tengah gantung diri," kata Sarmat, ditemui di lokasi kejadian.

 

