Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Firasat Ibu Alvaro, Mimpi Buruk Sebelum Putranya Ditemukan Meninggal

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |14:19 WIB
Firasat Ibu Alvaro, Mimpi Buruk Sebelum Putranya Ditemukan Meninggal
Mayat (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Nenek Alvaro Kiano, Sayem, mengungkapkan bahwa ibu Alvaro, Arum Indah, sempat bercerita memiliki firasat buruk melalui mimpi sebelum kabar duka datang. Arum mengaku bermimpi anak tercintanya itu hanyut terseret banjir, tak lama sebelum Alvaro dikabarkan meninggal dunia.

"Anak saya itu sebenarnya sudah tidak mau berkomunikasi lagi dengan ayah tiri Alvaro, Alex, karena sejak awal dia sudah curiga. Dia bilang ke suaminya (Tugimin), ‘Beneran Pak, aku mimpiin Alvaro sudah nggak ada.’ Tapi kakeknya ini nggak percaya," ujar Sayem kepada wartawan, Senin (24/11/2025).

Menurut Sayem, ketika Tugimin berbicara dengan Arum, putrinya itu mengaku mimpi Alvaro sudah tidak ada karena terseret banjir. Namun Tugimin tidak mempercayainya dan meminta Arum tetap berpikir positif, termasuk terhadap Alex yang dirasakan Arum sebagai sosok yang mencurigakan.

“Perasaan anak saya itu, rumahnya lagi banjir katanya. Tapi yang hanyut kok cuma Alvaro. Semua aman. Anak saya sudah nggak mau (berkomunikasi), sudah minta cerai. Tapi Alex bilang, ‘Kalau lo mau ceraiin gue, lo ngurus sendiri.’ Arum nggak mau, dia bilang biar Alex saja yang urus,” tuturnya.

Sayem menambahkan, sejak mimpi buruk itu, Arum semakin menghindari Alex hingga meminta cerai. Keluarga menduga apabila benar Alex adalah pelaku penculikan cucunya, motifnya mungkin agar Arum kembali rujuk dengannya.

“Mungkin dendamnya begitu. Nyulik Alvaro supaya Arum pulang dan balik lagi sama Alex. Tapi anak saya sudah nggak mau,” kata Sayem.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185543//sayem_nenek_dari_alvaro_kiano-XgVA_large.jpg
Nenek Bongkar Alibi Terduga Pelaku Pembunuhan Alvaro Kiano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185538//kakek_alvaro-97DH_large.jpg
Keluarga Tak Sangka Terduga Pelaku Pembunuhan Alvaro Kiano Ayah Tirinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185523//penculikan-1UvN_large.jpg
Dapat Kabar Cucunya Meninggal, Nenek Alvaro Pingsan Tak Kuat Tahan Kesedihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185512//ketua_komnas_pa_dki_jakarta_cornelia_agatha_di_rumah_duka_alvaro_kiano-EAun_large.JPG
Komnas PA Datangi Rumah Duka Alvaro Kiano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185499//polisi_saat_evakuasi_jasad_alvaro_di_bantaran_kali_cilalay-p8dm_large.jpg
Detik-Detik Warga Tenjo Temukan Jasad Alvaro di Bantaran Kali Cilalay
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185493//kasus_pembunuhan-jghi_large.jpg
Ayah Tiri Ditahan Terkait Kematian Alvaro, Polisi Tunggu Hasil DNA
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement