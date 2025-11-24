Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Keluarga Tak Sangka Terduga Pelaku Pembunuhan Alvaro Kiano Ayah Tirinya

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |13:39 WIB
Keluarga Tak Sangka Terduga Pelaku Pembunuhan Alvaro Kiano Ayah Tirinya
Tugimin, kakek Alvaro Kian (Foto: IMG)
A
A
A

JAKARTA – Kakek Alvaro Kiano, Tugimin, menyebut berdasarkan keterangan polisi cucunya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di sebuah kali di kawasan Bogor, Jawa Barat. Ia tidak menyangka ayah tiri Alvaro menjadi terduga pelaku yang menyebabkan cucunya meninggal.

“(Polisi) ngasih tahu Alvaro itu sudah diketemukan namun dalam keadaan sudah meninggal. (Ditemukan) di Kali Cilele, Tenjo, Bogor,” ujarnya, Senin (24/11/2025).

Menurutnya, berdasarkan kabar dari kepolisian, ayah tiri Alvaro, Alex, menjadi terduga pelaku yang membuat Alvaro meninggal dunia. Tugimin tak menyangka hal itu, sebab ayah tiri Alvaro sempat ikut mencari keberadaan cucunya.

“Saya telepon, ‘Mas Alex, Alvaro hilang.’ ‘Oh, ya sudah Pak, saya datang ke Bintaro,’ dia bilang begitu. Itu tanggal 6, hampir jam 10 malam datang ke sini. Terus kira-kira jam 11, dia ikut nyari—ikut nyari Alvaro di mana keberadaannya,” tuturnya.

Karena itulah ia tak menduga bahwa ayah tiri Alvaro adalah terduga pelaku. Jika benar, ia menduga motif dendam menjadi penyebabnya.

