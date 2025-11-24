Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Detik-Detik Warga Tenjo Temukan Jasad Alvaro di Bantaran Kali Cilalay

Iwan Setiawan , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |10:52 WIB
Detik-Detik Warga Tenjo Temukan Jasad Alvaro di Bantaran Kali Cilalay
Polisi saat evakuasi jasad Alvaro di Bantaran Kali Cilalay (foto: dok ist)
A
A
A

BOGOR - Warga Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, digemparkan dengan penemuan jasad Alvaro Kiano Nugroho, bocah berusia empat tahun yang dilaporkan hilang sejak delapan bulan lalu di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Jasad korban ditemukan di bantaran Jembatan Cilalay, Desa Singabraja, Tenjo, pada Minggu 23 November 2025.

Penemuan ini berawal dari penyisiran yang dilakukan petugas gabungan dari Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, dan Polsek Tenjo, dibantu warga sekitar. Pencarian dilakukan menyusuri bantaran Kali Cilalay dengan bantuan anjing pelacak.

Menurut salah satu saksi mata, Sunaryo, warga sempat melihat petugas melakukan penyisiran intensif selama sekitar satu jam sebelum akhirnya menemukan jasad korban dalam kondisi mengenaskan di area bantaran kali.

"Petugas bersama warga menyisir lokasi tempat pembuangan jasad. Setelah kurang lebih satu jam, jasad Alvaro ditemukan," ujar Sunaryo, Senin (24/11/2025).

Petugas dari Polsek Tenjo, Bripka Asep Sunarya, membenarkan bahwa penemuan tersebut berada di wilayah hukum Polsek Tenjo. Ia menyampaikan bahwa korban merupakan anak yang sebelumnya dilaporkan hilang selama hampir tujuh bulan.

“Benar, korban yang hilang di Pesanggrahan sudah ditemukan di wilayah Tenjo dan langsung kami laporkan ke Polres Jakarta Selatan serta Polda Metro Jaya,” kata Bripka Asep.

 

Halaman:
1 2
      
