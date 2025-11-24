Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ayah Tiri Ditahan Terkait Kematian Alvaro, Polisi Tunggu Hasil DNA

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |10:26 WIB
Ayah Tiri Ditahan Terkait Kematian Alvaro, Polisi Tunggu Hasil DNA
Kasus pembunuhan (foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan menahan satu tersangka terkait kematian Alvaro Kiano Nugroho (6). 

Setelah sempat hilang selama delapan bulan, Alvaro ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Tersangka yang ditahan tak lain adalah ayah tirinya sendiri.

“Iya (ayah tiri korban),” ujar Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Nicolas Ary Lilipaly, Senin (24/11/2025).

Meski demikian, Nicolas belum menjelaskan detail lebih lanjut. Ia menegaskan, bahwa penyidik masih melengkapi alat bukti, termasuk memastikan hasil tes DNA atas jasad korban yang ditemukan dalam kondisi tinggal kerangka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185456//alvaro-R4Dk_large.jpg
5 Fakta Alvaro Bocah Hilang 8 Bulan Ditemukan Tewas, Ayah Tiri Tersangkanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185439//tangkap-rINv_large.jpg
Alvaro Hilang 8 Bulan, Polisi Tangkap Ayah Tiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185435//kakek_alvaro_tugimin-n2Fb_large.jpg
Alvaro Hilang 8 Bulan Ditemukan Meninggal, Keluarga Sebut Ayah Tiri Pelakunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185416//ilustrasi-8ceA_large.jpg
Temukan Kerangka Diduga Alvaro Bocah Hilang, Polisi Cek DNA dan Labfor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185414//polisi_tangkap-fh06_large.jpg
Alvaro Ditemukan Tewas Setelah Hilang 8 Bulan, Polisi Tangkap Seorang Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185406//mayat-9AtH_large.jpg
Alvaro Bocah yang Hilang 8 Bulan di Pesanggrahan Ditemukan Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement