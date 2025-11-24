Ayah Tiri Ditahan Terkait Kematian Alvaro, Polisi Tunggu Hasil DNA

JAKARTA – Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan menahan satu tersangka terkait kematian Alvaro Kiano Nugroho (6).

Setelah sempat hilang selama delapan bulan, Alvaro ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Tersangka yang ditahan tak lain adalah ayah tirinya sendiri.

“Iya (ayah tiri korban),” ujar Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Nicolas Ary Lilipaly, Senin (24/11/2025).

Meski demikian, Nicolas belum menjelaskan detail lebih lanjut. Ia menegaskan, bahwa penyidik masih melengkapi alat bukti, termasuk memastikan hasil tes DNA atas jasad korban yang ditemukan dalam kondisi tinggal kerangka.