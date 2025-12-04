Hasil Tes DNA, RS Polri Pastikan Kerangka di Tenjo Bogor Jenazah Alvaro Kiano

JAKARTA - Kepala RS Polri Brigjen Pol. Prima Heru Yulihartono memastikan, kerangka manusia yang ditemukan di kawasan Tenjo, Bogor, Jawa Barat memang benar jenazah Alvaro Kiano. Hal itu berdasarkan hasil tes DNA yang dilakukan terhadap kerangka itu dengan ibu Alvaro, Arum Indah Kusumastuti.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan DNA dan gigi, dapat disimpulkan bahwa kerangka dengan nomor register 0062/XI/2025 adalah Alvaro Kiano Nugroho, anak biologis dari Arum Indah Kusumastuti," ujarnya, Kamis (4/12/2025).

Menurutnya, Tim Dokter RS Polri telah menerima kerangka jenazah manusia yang diduga sebagai Alvaro Kiano. Lantas, tim rumah sakit melakukan pemeriksaan jenazah hingga melakukan pengambilan sampel DNA guna penentuan identitas korban.

"Kami juga telah mengirimkan sampel DNA postmortem korban, serta sampel DNA antemortem dari saudari Arum Indah Kusumastuti ke Biro Lab DNA Pusdokkes Polri pada hari yang sama, tanggal 24 November 2025," tuturnya.

Ia menambahkan, hasil pemeriksaan tes DNA terhadap kerangka dan ibu Alvaro memastikan kerangka itu merupakan Alvaro. Hal itu berdasarkan hasil tes DNA tulang rahang dan gigi.

(Arief Setyadi )