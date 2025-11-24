Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ayah Tiri Alvaro Ternyata Tewas di Dalam Tahanan, Polisi Ungkap Fakta Mengejutkan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |16:45 WIB
Ayah Tiri Alvaro Ternyata Tewas di Dalam Tahanan, Polisi Ungkap Fakta Mengejutkan
Ayah Tiri Alvaro Ternyata Tewas di Dalam Tahanan, Polisi Ungkap Fakta Mengejutkan
JAKARTA – Polres Jakarta Selatan membenarkan bahwa Ayah tiri Alvaro Kiano Nugroho tewas saat berada di dalam tahanan.

Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Nicolas Ary Lilipaly mengungkapkan bahwa, Alexander Iskandar meninggal setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penculikan dan pembunuhan Alvaro.

"(Meninggalnya) sudah di dalam tahanan," kata Nicolas kepada wartawan di Satlat Brimob, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Senin (24/11/2025).

Namun demikian, Nicolas belum bisa memaparkan lebih jauh soal penyebab dari kematian ayah tiri Alvaro. Termasuk, kapan penahanan mulai dilakukan dan waktu kematian dari Alexander.  "Detailnya nanti," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Ibu Alvaro, Arumi menjelaskan detik-detik anaknya dinyatakan hilang. Mulanya, Alvaro izin untuk melaksanakan Shalat Maghrib di Masjid dekat rumahnya kawasan Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

(Fahmi Firdaus )

      
