HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Ungkap Fakta Baru, Ayah Tiri Sempat Ingin Kubur Jasad Alvaro

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |17:59 WIB
A
A
A

JAKARTA - Polisi mengungkapkan fakta terbaru terkait kematian Alvaro Kiano Nugroho, bocah yang awalnya dilaporkan hilang selama 8 bulan. Polisi menyebutkan, Alex Iskandar yang merupakan ayah tiri korban, sempat meminjam cangkul untuk mengubur jasad Alvaro.

1. Ingin Kubur Korban

“Awalnya dia mau kuburkan, dia mau tanam, dia meminjam pacul juga, cangkul ya, meminjam cangkul,” kata Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Nicolas Ary Lilipaly kepada wartawan, Kamis (27/11/2025).

Namun, Alex membatalkan niat menguburkan Alvaro karena tanahnya terlalu keras. Alex kemudian membuang jenazah Alvaro di tumpukan sampah sekitar sungai.

"Tapi, karena tanahnya terlalu keras, akhirnya dia membuang mayat itu di daerah dekat sungai, di tumpukan sampah, di dekat jembatan itu," ujarnya.

Sebulan setelah membuang jasad Alvaro, Alex merasa ketakutan. Dia ketakutan ada sidik jarinya yang masih tertinggal di plastik yang digunakan untuk membungkus jenazah Alvaro.

“Karena dia takut ada sidik jari di plastik-plastik itu, akhirnya dia meminta bantuan saksi kunci juga berinisial G itu membantu dia untuk mencari lagi, mengangkat mayat yang tadi, tapi dia bilang bahwa yang di dalam kantong plastik itu adalah bangkai anjing,” ujarnya.

“Dia mengangkat itu dan selanjutnya dia membungkus lagi dengan dua plastik hitam lagi mayat tersebut dan selanjutnya dia buang,” tuturnya.

 

