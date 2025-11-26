Polisi Lanjutkan Pencarian Kerangka Alvaro di Tenjo Bogor

JAKARTA – Polisi bakal melaksanakan pencarian sisa kerangka korban penculikan dan pembunuhan, Alvaro Kiano Nugroho (6), pada Rabu (26/11/2025). Pencarian ini dilakukan di Jembatan Cilalay, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, yang merupakan lokasi awal ditemukannya kerangka Alvaro.

“Info dari Polres Jaksel, kegiatan di Tenjo dilakukan dalam rangka pencarian kerangka di lokasi penemuan awal,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Bhudi Hermanto, Rabu (26/11/2025).

Terpisah, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Nicholas Ary Lilipaly, menegaskan bahwa kegiatan hari ini bukan rekonstruksi. Polisi masih menyisir bagian rahang yang diduga milik korban.

“Belum rekonstruksi. Hari ini tim melakukan penyisiran lagi dengan anjing pelacak di Tenjo untuk mencari rahang yang diduga milik korban,” ujar Nicholas.

Bocah berusia enam tahun, Alvaro Kiano Nugroho, dilaporkan hilang sejak Maret 2025 di sekitar masjid kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Delapan bulan kemudian, kerangka Alvaro ditemukan di Jembatan Cilalay, Tenjo, Bogor. Polisi menyatakan Alvaro menjadi korban penculikan dan pembunuhan, dengan pelaku ayah tiri korban, Alex Iskandar.

(Awaludin)