Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Lanjutkan Pencarian Kerangka Alvaro di Tenjo Bogor

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |10:30 WIB
Polisi Lanjutkan Pencarian Kerangka Alvaro di Tenjo Bogor
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Bhudi Hermanto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Polisi bakal melaksanakan pencarian sisa kerangka korban penculikan dan pembunuhan, Alvaro Kiano Nugroho (6), pada Rabu (26/11/2025). Pencarian ini dilakukan di Jembatan Cilalay, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, yang merupakan lokasi awal ditemukannya kerangka Alvaro.

“Info dari Polres Jaksel, kegiatan di Tenjo dilakukan dalam rangka pencarian kerangka di lokasi penemuan awal,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Bhudi Hermanto, Rabu (26/11/2025).

Terpisah, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Nicholas Ary Lilipaly, menegaskan bahwa kegiatan hari ini bukan rekonstruksi. Polisi masih menyisir bagian rahang yang diduga milik korban.

“Belum rekonstruksi. Hari ini tim melakukan penyisiran lagi dengan anjing pelacak di Tenjo untuk mencari rahang yang diduga milik korban,” ujar Nicholas.

Bocah berusia enam tahun, Alvaro Kiano Nugroho, dilaporkan hilang sejak Maret 2025 di sekitar masjid kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Delapan bulan kemudian, kerangka Alvaro ditemukan di Jembatan Cilalay, Tenjo, Bogor. Polisi menyatakan Alvaro menjadi korban penculikan dan pembunuhan, dengan pelaku ayah tiri korban, Alex Iskandar.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185812//ketua_dpr_ri_puan_maharani-8KMA_large.jpg
Alvaro Ditemukan Tewas Setelah 8 Bulan Hilang, Begini Respons Ketua DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185697//alvaro_kiano-h8nt_large.jpg
7 Fakta Baru Alvaro Bocah Hilang 8 Bulan Tewas hingga Tersangka Ayah Tiri Bunuh Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185691//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-Ag8k_large.jpg
Propam Dalami Kematian Ayah Tiri Alvaro di Ruang Konseling Polres Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185682//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-RslQ_large.jpg
Kronologi Ayah Tiri Alvaro Gantung Diri Pakai Celana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185677//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-ztQ5_large.jpg
Terungkap, Jenazah Alvaro Sempat Disimpan 3 Hari di Garasi Sebelum Dibuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185670//polres_jaksel_konpers_kerangka_diduga_alvaro-Y1S7_large.jpg
Dokter Forensik Ungkap Hasil Visum Jenazah Ayah Tiri Alvaro
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement