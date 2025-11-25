Alvaro Ditemukan Tewas Setelah 8 Bulan Hilang, Begini Respons Ketua DPR

JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal kasus bocah bernama Alvaro Kiano Nugroho (6), yang sebelumnya dinyatakan hilang dan kini telah ditemukan dalam kondisi tewas.

"Kami sangat prihatin dan turut berbelasungkawa. Tentu saja ini sudah merupakan situasi darurat yang harus ditanggapi secara seksama," kata Puan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Puan meminta seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terkait untuk menindaklanjuti kasus ini secara serius.

"Di DPR, kami akan meminta komisi terkait untuk memanggil dan menindaklanjuti hal ini secara serius, serta melakukan langkah-langkah yang komprehensif dan evaluasi agar hal ini tidak terulang lagi. Diharapkan ada tindak lanjut dan langkah-langkah yang lebih efektif ke depannya," ujarnya.

Sebagai informasi, polisi telah melaporkan perkembangan terkini terkait pencarian bocah berusia 6 tahun bernama Alvaro Kiano Nugroho di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, yang hilang selama 8 bulan. Menurut pihak kepolisian, Alvaro ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

“Alvaro sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia," ujar Kapolsek Pesanggrahan, AKP Seala Syah Alam, kepada wartawan, Minggu (23/11/2025).