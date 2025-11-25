Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Alvaro Ditemukan Tewas Setelah 8 Bulan Hilang, Begini Respons Ketua DPR

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |16:05 WIB
Alvaro Ditemukan Tewas Setelah 8 Bulan Hilang, Begini Respons Ketua DPR
Ketua DPR RI Puan Maharani (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal kasus bocah bernama Alvaro Kiano Nugroho (6), yang sebelumnya dinyatakan hilang dan kini telah ditemukan dalam kondisi tewas.

"Kami sangat prihatin dan turut berbelasungkawa. Tentu saja ini sudah merupakan situasi darurat yang harus ditanggapi secara seksama," kata Puan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Puan meminta seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terkait untuk menindaklanjuti kasus ini secara serius.

"Di DPR, kami akan meminta komisi terkait untuk memanggil dan menindaklanjuti hal ini secara serius, serta melakukan langkah-langkah yang komprehensif dan evaluasi agar hal ini tidak terulang lagi. Diharapkan ada tindak lanjut dan langkah-langkah yang lebih efektif ke depannya," ujarnya.

Sebagai informasi, polisi telah melaporkan perkembangan terkini terkait pencarian bocah berusia 6 tahun bernama Alvaro Kiano Nugroho di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, yang hilang selama 8 bulan. Menurut pihak kepolisian, Alvaro ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

“Alvaro sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia," ujar Kapolsek Pesanggrahan, AKP Seala Syah Alam, kepada wartawan, Minggu (23/11/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185697//alvaro_kiano-h8nt_large.jpg
7 Fakta Baru Alvaro Bocah Hilang 8 Bulan Tewas hingga Tersangka Ayah Tiri Bunuh Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185691//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-Ag8k_large.jpg
Propam Dalami Kematian Ayah Tiri Alvaro di Ruang Konseling Polres Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185682//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-RslQ_large.jpg
Kronologi Ayah Tiri Alvaro Gantung Diri Pakai Celana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185677//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-ztQ5_large.jpg
Terungkap, Jenazah Alvaro Sempat Disimpan 3 Hari di Garasi Sebelum Dibuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185670//polres_jaksel_konpers_kerangka_diduga_alvaro-Y1S7_large.jpg
Dokter Forensik Ungkap Hasil Visum Jenazah Ayah Tiri Alvaro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185662//polres_jaksel_konpers_kerangka_diduga_alvaro-SI47_large.jpg
Ayah Tiri Alvaro Gantung Diri Pakai Celana di Ruang Konseling Polres Jaksel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement