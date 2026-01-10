Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemilik Akun Medsos yang Dipolisikan Siap Hadapi Demokrat

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |02:03 WIB
Pemilik Akun Medsos yang Dipolisikan Siap Hadapi Demokrat
Tim hukum pemilik akun medsos yang dilaporkan Partai Demokrat (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Tim kuasa hukum pemilik akun media sosial yang dilaporkan Partai Demokrat, Ade Darmawan, menyatakan siap menghadapi proses hukum yang tengah ditempuh partai berlambang mercy tersebut.

 Ade menyampaikan akan segera mempelajari sejumlah aspek hukum, mulai dari pasal yang disangkakan hingga alat bukti dan barang bukti.

“Kami dari tim hukum tetap konsentrasi pada pasal apa yang dilaporkan, kemudian apa yang menjadi alat bukti serta barang bukti,” kata Ade dalam konferensi pers menyikapi laporan Partai Demokrat di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Jumat (9/1/2026).

Ia menjelaskan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, terdapat delapan syarat yang bisa diajukan pelapor. Hal ini berbeda dengan KUHP lama yang hanya membutuhkan lima syarat. 

Ia mengaku hingga saat ini belum ada panggilan polisi terhadap para pihak terlapor. Tim kuasa hukum memastikan akan menunggu panggilan polisi tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/337/3194539/ade_armando-hRZo_large.jpg
Ade Armando: Polisikan Akun Medsos, Perkuat Dugaan Demokrat-Roy Suryo Bersekutu Jatuhkan Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/337/3194532/demokrat-ejFK_large.jpg
Muncul ke Publik, Budhius Piliang Sebut Akun Tiktok Dilaporkan Demokrat Bukan Miliknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/337/3125245/demokrat-YKbU_large.jpg
AHY Tunjuk Andi Mallarangeng Jadi Ketua Dewan Pakar Demokrat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/337/3125232/demokrat-qbuM_large.jpg
AHY Tunjuk 7 Waketum Partai Demokrat: Ibas hingga Dede Yusuf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/337/3125208/demokrat-f1oz_large.jpg
Pengurus Baru Demokrat, AHY Tunjuk Herman Khaeron Sebagai Sekjen, Irwan Fecho Bendum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/20/337/3115616/demokrat-WjdC_large.jpg
Gelar Kongres VI, Demokrat: Untuk Rakyat, Sukseskan Pemerintahan Prabowo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement