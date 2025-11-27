Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Disaksikan Keluarga, Ayah Tiri Alvaro Kiano Dimakamkan TPU Kedaung

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |09:58 WIB
Disaksikan Keluarga, Ayah Tiri Alvaro Kiano Dimakamkan TPU Kedaung
Ayah Tiri Alvaro Kiano Dimakamkan (foto: freepik)
JAKARTA – Tampang Alex Iskandar, ayah tiri dari Alvaro Kiano Nugroho (6), muncul ke publik. Ia merupakan tersangka kasus kematian bocah malang tersebut.

Dari foto yang diterima, pria itu memiliki penampilan rambut belah pinggir tipis. Wajahnya agak tirus dan kulitnya tampak sawo matang. Pria tersebut juga terlihat memiliki kumis tipis.

Alex sendiri tewas gantung diri tak lama setelah ditangkap polisi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menyebut Alex dimakamkan di TPU Kedaung, Tangerang.

“Sudah dimakamkan di TPU Kedaung, Tangerang Kota,” kata Budi, Kamis (27/11/2025).

