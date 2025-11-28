Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kesetaraan Gender Polri, Kapolri Sebut Polwan Punya Kesempatan Sama

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |00:40 WIB
Kesetaraan Gender Polri, Kapolri Sebut Polwan Punya Kesempatan Sama
Kesetaraan Gender Polri, Kapolri Sebut Polwan Punya Kesempatan Sama (Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit berkomitmen mewujudkan kesetaraan gender di institusi Polri. Menurutnya, Polwan memiliki kesempatan yang sama dengan Polki (polisi laki-laki) dalam menjalankan tugas sebagai personel di Korps Bhayangkara.  

"Kegiatan hari ini adalah bentuk komitmen kuat kami, institusi Polri, untuk terus mendukung kesetaraan gender. Khususnya ruang bagi seluruh Polwan untuk memberikan warna dan menempatkan Polwan setara dengan peran rekan-rekan yang dari Polki," kata Sigit usai acara Penganugerahan Polri Award In Support For UN Women 'HeForShe' Movement 2025 di Jakarta Selatan, Kamis (27/11/2025). 

Komitmen melakukan kesetaraan gender, kata Sigit, memang diperlukan kolaborasi, sinergisitas dan dukungan seluruh pihak. Sigit juga menyinggung, komitmen itu merupakan semangat untuk terus meningkatkan pelayanan prima dari Polri kepada masyarakat. 

Menurut Sigit, Polwan merupakan ujung tombak Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan, perempuan, dan anak. 

"Sekaligus ini juga menjadi bagian dari kami untuk terus bisa memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat-masyarakat, kelompok-kelompok rentan, yang tentunya perlu mendapatkan pelayanan secara khusus, dan hanya bisa dilakukan oleh para Polwan," ujar Sigit. 

Kapolri menegaskan komitmennya untuk mendukung kesetaraan gender di institusi Polri. Dengan adanya hal ini, Sigit meminta seluruh jajaran Kapolda untuk berkomitmen terkait isu persamaan serta peningkatan pelayanan. 

"Mudah-mudahan kami institusi Polri, terus bisa meneruskan apa yang menjadi komitmen kami, untuk mendukung kesetaraan gender di Institusi Polri. Juga memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang terus bisa ditingkatkan. Untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat, perempuan, anak dan kelompok rentan yang perlu mendapatkan perhatian khusus, pelayanan khusus dan ini tentunya menjadi tekad dari institusi kami," tutur Sigit.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
