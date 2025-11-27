Kapolri Ubah Cara Tangani Demonstran, Syahganda: Tunjukkan dengan Langkah Nyata!

JAKARTA - Polri mengubah penanganan unjuk rasa dari pendekatan mengamankan atau menjaga menjadi melayani. Hal itu diungkapkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat Apel Kasatwil 2025 di Cikeas, Bogor, Selasa 25 November 2025.

Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahganda Nainggolan melihat upaya yang dilakukan Polri sebagai langkah transformasi Polri menjadi pelayan sipil. Artinya, dengan perubahan visi bisa memperkuat kepercayaan publik karena Polri bukan hanya sekadar alat keamanan.

“Pernyataan Kapolri harus ditunjukkan dengan tindakan nyata, reformasi Polri harus menyentuh profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas,” ujar Syahganda dalam keterangannya, Kamis (27/11/2025).

Polri, menurut Syahganda, menyadari kebutuhan publik terhadap ruang kebebasan berpendapat yang aman dan dihormati. Pendekatan ini bisa menekan potensi konflik sekaligus menjaga stabilitas dan ketertiban tanpa mengorbankan hak masyarakat.

Syahganda menambahkan, efek yang didapat Polri juga positif dari tranformasi ini karena citra Korps Bhayangkara menjadi lebih responsif dan humanis. Kendati, dalam implementasinya tetap membutuhkan waktu dan komitmen kuat.