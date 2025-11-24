Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolda-Kapolres se-Indonesia Kumpul di Brimob Bogor, Ada Apa?

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |10:04 WIB
Kapolda-Kapolres se-Indonesia Kumpul di Brimob Bogor, Ada Apa?
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko (Foto: Dok Polri)
A
A
A

JAKARTA – Polri menggelar Apel Kasatwil Tahun 2025 pada 24–26 November 2025 di Mako Pusat Latihan Korbrimob Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini akan diikuti sebanyak 607 peserta, terdiri dari pejabat utama Mabes Polri, para Kapolda, Karo Ops, hingga seluruh Kapolres se-Indonesia.

Apel Kasatwil tahun ini mengusung tema “Transformasi Polri yang Profesional untuk Masyarakat.” Selama kegiatan berlangsung, peserta akan mendapatkan paparan dari berbagai narasumber strategis, baik internal maupun eksternal, di antaranya Menteri Hukum dan HAM, Panglima TNI, Kapolri, PJU Mabes Polri, Komisi Percepatan Reformasi Polri, serta sejumlah pakar dan ahli.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa Apel Kasatwil merupakan momentum penting bagi jajaran kepolisian untuk memperkuat arah kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Apel Kasatwil Polri ini diselenggarakan sebagai forum strategis untuk merumuskan langkah konkret dalam memperkuat profesionalisme Polri dan memastikan sinergi dengan arah kebijakan nasional,” kata Trunoyudo, Senin (24/11/2025).

Ia menegaskan melalui kegiatan ini, Polri diharapkan semakin siap menjalankan peran sebagai instrumen negara dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus menjadi mitra masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185270/viral-WOfI_large.jpg
Hari Kelima Ops Zebra, Korlantas Fokus Sikat Balap Liar hingga Lindungi Pejalan Kaki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3184981/polri-N5Y1_large.jpg
Kapolri Instruksikan Polda DIY Beri Pelayanan Baik ke Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184971/relawan_prabowo-7c94_large.jpg
Soal Putusan MK, Polisi Dinilai Harus Posisikan Diri sebagai Penjaga Keamanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3184930/kapolri-zOnp_large.jpg
Apel Srawung Agung di DIY, Kapolri: Sinergitas dengan Warga Jaga Keteraturan Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184918/bgn-tJcj_large.jpg
Pasca-Putusan MK, Wakil Kepala BGN Klaim Tak Ada Anggota Polri di Lembaganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184828/habiburokman-kfKI_large.jpg
DPR Dorong Kesetaraan Usia Pensiun Polri Sama dengan TNI dan Kejaksaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement