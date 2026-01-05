Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Polri Buatkan Flying Fox untuk Trauma Healing Anak Korban Bencana di Sumbar

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |22:37 WIB
JAKARTA – Personel Resimen II Pasukan Pelopor bersama Satuan Brimob Polda Sumatera Barat (Sumbar) bergotong royong melakukan pemulihan trauma (trauma healing) terhadap anak-anak korban bencana di Kayu Pasak, Sumbar. Salah satunya dilakukan dengan membuatkan wahana flying fox bagi anak-anak terdampak bencana tersebut.

Tak hanya itu, sejumlah aktivitas edukatif dan rekreatif juga diberikan Polri kepada masyarakat dan anak-anak terdampak guna membantu mengurangi trauma serta mengembalikan rasa aman dan keceriaan.

Dalam kegiatan tersebut, anak-anak mengikuti berbagai permainan seperti flying fox dan slackline yang dirancang untuk membangun keberanian, kebersamaan, serta menumbuhkan kembali semangat mereka setelah mengalami peristiwa bencana.

Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago mengatakan bahwa kegiatan trauma healing merupakan bagian dari pendekatan humanis Polri dalam penanganan pascabencana.

“Selain fokus pada pemulihan fisik dan infrastruktur, Polri juga memberikan perhatian pada pemulihan psikologis masyarakat, terutama anak-anak yang terdampak. Trauma healing ini diharapkan dapat membantu mereka kembali beraktivitas dengan rasa aman dan nyaman,” ujar Kombes Erdi, Senin (5/1/2026).

(Arief Setyadi )

      
