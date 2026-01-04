BNPB: Pengungsi Bencana Sumatera Berkurang 15.606 Jiwa

Presiden Prabowo Subianto saat meninjau pengungsi korban bencana Sumatera (Foto: Dok)

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan penurunan jumlah pengungsi sebanyak 15.606 jiwa terkait bencana di Sumatera.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam Update Penanganan Bencana di Sumatera pada Minggu (4/1/2026).

"Ada pengurangan jumlah pengungsi juga 15.606 jiwa dari Provinsi Aceh," kata Muhari.

Diketahui, jumlah pengungsi pada hari sebelumnya tercatat sebanyak 257.780 orang. "Sehingga total saat ini 242.174 jiwa yang masih mengungsi," katanya.

Korban Jiwa Bertambah 10 Orang