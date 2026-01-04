Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BNPB: Pengungsi Bencana Sumatera Berkurang 15.606 Jiwa

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 04 Januari 2026 |19:26 WIB
BNPB: Pengungsi Bencana Sumatera Berkurang 15.606 Jiwa
Presiden Prabowo Subianto saat meninjau pengungsi korban bencana Sumatera (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan penurunan jumlah pengungsi sebanyak 15.606 jiwa terkait bencana di Sumatera.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam Update Penanganan Bencana di Sumatera pada Minggu (4/1/2026).

"Ada pengurangan jumlah pengungsi juga 15.606 jiwa dari Provinsi Aceh," kata Muhari.

Diketahui, jumlah pengungsi pada hari sebelumnya tercatat sebanyak 257.780 orang. "Sehingga total saat ini 242.174 jiwa yang masih mengungsi," katanya.

Korban Jiwa Bertambah 10 Orang

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/337/3193514/bencana-0lyM_large.jpg
Korban Bencana Sumatera Bertambah: 1.177 Meninggal, 148 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193256/relawan_dikirim_ke_lokasi_bencana_sumatera-p8Bg_large.jpg
Relawan Berkeahlian Khusus Dikirim ke Lokasi Bencana Sumatera, dari Montir hingga Ahli Bangunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193203/pemerintah_salurkan_dana_tunggu_hunian_kepada_warga_terdampak_banjir_di_pidie_jaya-8bgY_large.jpg
Pemerintah Salurkan Dana Tunggu Hunian untuk Warga Terdampak Banjir di Pidie Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193194/pondok_pesantren_darul_mukhlisin-CFp7_large.jpg
Potret Terkini Pondok Pesantren Darul Mukhlisin di Aceh Tamiang, Sudah Bersih dari Tumpukan Kayu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193180/hunian_dibangun_pascabencana_sumatera-4C5o_large.jpg
Seskab Teddy Ungkap 1.000 Hunian Terbangun Pascabencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/340/3193157/pemerintah-5dtT_large.jpg
Kolaborasi Pemerintah-Relawan, Ibu dan Bayi Patah Tulang Dievakuasi ke RS dari Pengungsian Aceh Tamiang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement