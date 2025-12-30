Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tangkap Buronan Interpol hingga Kirim Pasukan Perdamaian PBB, Polri Diperhitungkan di Kancah Internasional

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |21:53 WIB
Tangkap Buronan Interpol hingga Kirim Pasukan Perdamaian PBB, Polri Diperhitungkan di Kancah Internasional
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo/Okezone/ist
A
A
A

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, masyarakat saat ini memberikan penilaian positif terhadap kinerja Polri sepanjang tahun 2025.  Hal ini berdasarkan data dari lembaga nasional maupun internasional.

Sigit juga memaparkan salah satu survei internasional dari The Global Safety Report saat rilis akhir tahun di Jakarta, Selasa (30/12/2025).

"Dalam The Global Safety Report yang dirilis oleh Gallup tahun 2025. Indonesia memperoleh skor 89 pada Law and Order Index, yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-19 dari 144 negara," ujar Sigit.

Polri mencatat sepanjang tahun 2025 telah melakukan penangkapan sekaligus menyerahkan 14 buronan Interpol yang masuk dalam daftar Red Notice.

Kemudian, sepanjang tahun 2025, Divisi Hubinter Polri ternyata menerbitkan sebanyak 35 Red Notice. Hal itu untuk melacak buronan skala internasional.

Polri juga aktif mengirimkan personelnya terlibat dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Saat ini Polri menjadi institusi kelima teratas sebagai kontributor personel kepolisian dalam misi PBB.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GP Al-Washliyah), Aminullah Siagian, menegaskan bahwa hasil The Global Safety Report 2025, menempatkan Indonesia pada peringkat 19 dari 144 negara dengan skor 89 pada Law and Order Index, adalah tamparan keras bagi mereka yang terus menggiring opini bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat keamanan.

“Rakyat merasakan aman, dunia mengakui, tapi ada segelintir elite yang terus berteriak seolah negara ini runtuh,’’ ujarnya.

Dia juga mengaitkan stabilitas keamanan dengan posisi strategis Indonesia di dunia, merujuk survei Lowy Institute 2025 yang menempatkan Indonesia sebagai peringkat ke-5 negara paling berpengaruh di dunia dan nomor satu di ASEAN.

“Pengaruh global tidak lahir dari negara yang aparatnya tidak dipercaya. Dunia melihat Indonesia stabil, sementara sebagian pihak di dalam negeri justru sibuk meruntuhkan fondasinya,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192707/kapolri-v4qY_large.jpg
Empati Korban Bencana, Kapolri Imbau Warga Rayakan Tahun Baru Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192700/polri-KlfU_large.jpg
Polri Perbaiki dan Bangun 101 Jembatan, Mudahkan Mobilitas Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192686/irwasum_polri_komjen_wahyu_widada-5LbX_large.jpg
Polri Pecat 689 Personel Bermasalah Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192611/polri-ZW5l_large.jpg
Polri Sita 590 Ton Narkoba Rp41 Triliun, Selamatkan 1,79 Miliar Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192590/astamaops_kapolri_komjen_fadil_imran-cRrF_large.jpg
Polri Sediakan Ribuan Sarana-Prasarana Penunjang Kelompok Rentan dan Disabilitas Sepanjang 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/340/3192338/polda_riau-3AVn_large.jpg
Sepanjang 2025, Polda Riau: Kejahatan Turun 17 Persen dan Sita Narkoba Senilai Rp892 Miliar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement