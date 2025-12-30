Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Belasan Ribu Personel Dikerahkan, Polri Kawal Pemulihan Pascabencana Sumatera

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |19:02 WIB
Belasan Ribu Personel Dikerahkan, Polri Kawal Pemulihan Pascabencana Sumatera
Belasan Ribu Personel Dikerahkan, Polri Kawal Pemulihan Pascabencana Sumatera (Ist)
JAKARTA -  Polri mengerahkan belasan ribu personel gabungan untuk membantu penanganan dan pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain personel, berbagai peralatan dan bantuan kemanusiaan turut dikirim guna mempercepat pemulihan masyarakat terdampak.

1. Belasan Ribu Personel Dikerahkan

Paparan tersebut disampaikan Asisten Utama Operasi Kapolri, Komjen Fadil Imran, dalam rilis akhir tahun 2025 yang digelar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (30/12/2025). Ia menyebut, personel Polri disebar di berbagai titik terdampak untuk mendukung seluruh tahapan penanganan bencana.

“Saat bencana melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar di akhir tahun ini, Polri tidak hanya datang dengan pasukan, tapi juga dengan solusi. Kami mengerahkan alat berat, menyalurkan puluhan ton sembako, hingga membangun ratusan sumur bor untuk menjamin akses air bersih bagi pengungsi,” ujar Fadil.

“Polri berkomitmen hadir hingga tahap pemulihan, bukan hanya saat tanggap darurat,” sambungnya.

Lebih lanjut, Fadil merinci kekuatan personel dan volume bantuan yang disalurkan di masing-masing provinsi terdampak. Di Aceh, Polri mengerahkan 11.357 personel dengan total bantuan kemanusiaan mencapai 2.337 ton. Sementara di Sumut diterjunkan 2.550 personel dengan bantuan 1.236 ton, dan di Sumbar sebanyak 4.538 personel dikerahkan dengan bantuan 871 ton.

Selain itu, Polri mengerahkan ratusan tim Disaster Victim Identification (DVI) untuk proses identifikasi korban meninggal dunia. Tim kesehatan Polri pun memberikan layanan medis kepada lebih dari 37 ribu warga di wilayah terdampak.

“Kami mengerahkan 1.105 personel dari tim nakes dan DVI untuk membantu identifikasi serta pelayanan medis langsung,” ucap Fadil.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
