Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Perbaiki dan Bangun 101 Jembatan, Mudahkan Mobilitas Masyarakat

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |19:32 WIB
Polri Perbaiki dan Bangun 101 Jembatan, Mudahkan Mobilitas Masyarakat
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan Korps Bhayangkara terus berkomitmen untuk mendukung pembangunan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat di Indonesia. Sigit menegaskan, Polri sudah melakukan perbaikan dan pembangunan 101 jembatan di Indonesia. 

"Selanjutnya, sebagai bagian dari dukungan terhadap pembangunan infrastruktur, kemudahan akses, serta peningkatan konektivitas, Polri juga ikut membantu melaksanakan perbaikan dan pembangunan 101 jembatan," kata Sigit dalam kegiatan rilis akhir tahun di Gedung Rupatama, Selasa (30/12/2025). 

Sigit mengatakan, dari jumlah tersebut, 27 unit jembatan telah selesai dibangun, 16 unit jembatan dalam proses pembangunan, dan 58 unit jembatan dalam tahap perencanaan. Menurut Sigit, perbaikan dan pembangunan jembatan tersebut diharapkan bisa memudahkan mobilitas masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. 

"Upaya ini tentunya kita harapkan bisa memperlancar mobilitas masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi, memperkuat akses antar wilayah, khususnya di daerah yang membutuhkan infrastruktur penunjang," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192686/irwasum_polri_komjen_wahyu_widada-5LbX_large.jpg
Polri Pecat 689 Personel Bermasalah Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192611/polri-ZW5l_large.jpg
Polri Sita 590 Ton Narkoba Rp41 Triliun, Selamatkan 1,79 Miliar Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192590/astamaops_kapolri_komjen_fadil_imran-cRrF_large.jpg
Polri Sediakan Ribuan Sarana-Prasarana Penunjang Kelompok Rentan dan Disabilitas Sepanjang 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/340/3192338/polda_riau-3AVn_large.jpg
Sepanjang 2025, Polda Riau: Kejahatan Turun 17 Persen dan Sita Narkoba Senilai Rp892 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/340/3192335/polri-InjT_large.jpg
Wakapolri Pantau Penyaluran Bantuan Korban Bencana di Padang Pariaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3190979/polri-DNlv_large.jpg
Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, PBHI: Harus Persetujuan Menteri PANRB!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement