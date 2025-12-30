Polri Perbaiki dan Bangun 101 Jembatan, Mudahkan Mobilitas Masyarakat

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan Korps Bhayangkara terus berkomitmen untuk mendukung pembangunan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat di Indonesia. Sigit menegaskan, Polri sudah melakukan perbaikan dan pembangunan 101 jembatan di Indonesia.

"Selanjutnya, sebagai bagian dari dukungan terhadap pembangunan infrastruktur, kemudahan akses, serta peningkatan konektivitas, Polri juga ikut membantu melaksanakan perbaikan dan pembangunan 101 jembatan," kata Sigit dalam kegiatan rilis akhir tahun di Gedung Rupatama, Selasa (30/12/2025).

Sigit mengatakan, dari jumlah tersebut, 27 unit jembatan telah selesai dibangun, 16 unit jembatan dalam proses pembangunan, dan 58 unit jembatan dalam tahap perencanaan. Menurut Sigit, perbaikan dan pembangunan jembatan tersebut diharapkan bisa memudahkan mobilitas masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.

"Upaya ini tentunya kita harapkan bisa memperlancar mobilitas masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi, memperkuat akses antar wilayah, khususnya di daerah yang membutuhkan infrastruktur penunjang," pungkasnya.

(Arief Setyadi )