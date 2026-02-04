Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadiri Pemakaman, Kapolri: Pesan Eyang Meri Jadi Inspirasi dan Semangat Keluarga Besar Polri

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |14:06 WIB
Hadiri Pemakaman, Kapolri: Pesan Eyang Meri Jadi Inspirasi dan Semangat Keluarga Besar Polri
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hadiri pemakaman Eyang Meri (Foto: Puteranegara/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri prosesi pemakaman Meriyati Hoegeng atau Eyang Meri, istri dari mantan Kapolri Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso, di Taman Pemakaman Bukan Umum (TPBU) Giritama, Tonjong, Bogor, Jawa Barat.

Sigit mengungkapkan, dalam beberapa kali pertemuan, Eyang Meri selalu menyampaikan pesan untuk seluruh keluarga besar Polri. Menurut Sigit, hal tersebut dijadikan semangat dan inspirasi keteladanan bagi seluruh personel Korps Bhayangkara.

"Beliau selalu berpesan di setiap acara kami, jadilah polisi yang baik, memiliki integritas, dan polisi yang bisa melindungi dan mengayomi," kata Sigit usai mengikuti prosesi pemakaman.

Bahkan, kata Sigit, saat melayat ke rumah duka Eyang Meri, pihak keluarga memutar rekaman berisi pesan dari Eyang Meri untuk keluarga besar Polri.

"Bahkan tadi malam kami dengarkan langsung suara beliau yang direkam oleh Mas Rama, bagaimana beliau selalu menyampaikan pesan jadilah contoh teladan dan mulailah dari dirimu sendiri. Saya kira hal-hal tersebut tentunya menjadi spirit bagi kami keluarga besar Polri," ujar Sigit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199550/irwasum_polri_komjen_wahyu_widada-ObCe_large.jpg
Pimpin Pelepasan Jenazah, Irwasum Polri: Eyang Meri Sosok Sederhana, tapi Berperan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199529/kapolri-ugNW_large.jpg
Melayat ke Rumah Duka, Kapolri: Lanjutkan Amanat Meriyati Hoegeng soal Jaga Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199485/viral-ZqyR_large.jpg
Kisah Istri Jenderal Hoegeng Jualan Kembang untuk Menyambung Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/337/3199144/polri-tTxL_large.jpg
Arahan Kapolri! Kakorlantas Minta Jajarannya Gaungkan Program Polantas Menyapa dan Melayani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198436/prabowo-B3D7_large.jpg
Awas Adu Domba, Lemkapi Yakin Kapolri dan Presiden Solid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198434/polri-1Y8l_large.jpg
Breaking News! Kapolres Sleman Dinonaktifkan Buntut Tetapkan Suami Korban Jambret Tersangka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement