Laporan Warga di Polda Metro Jaya Tertinggi di Indonesia

JAKARTA – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menyampaikan bahwa laporan polisi (LP) yang disampaikan warga terbanyak dibandingkan seluruh Polda di Indonesia.

Berdasarkan data yang dipaparkan, terdapat 329.120 laporan kejahatan di seluruh Indonesia. Polda Metro Jaya sendiri menerima 74.013 laporan kejahatan atau sekitar 16 persen dari total laporan polisi di tingkat nasional.

“Sepanjang tahun 2025, Polda Metro Jaya termasuk salah satu Polda dengan jumlah laporan polisi tertinggi di Indonesia dan berkontribusi sekitar kurang lebih 16 persen dari total laporan polisi nasional,” kata Asep dalam kegiatan Rilis Akhir Tahun di Mapolda Metro Jaya, Rabu (31/12/2025).

Ia menjelaskan, pihaknya juga mengamankan sejumlah aksi unjuk rasa sepanjang 2025. Irjen Asep menuturkan Polda Metro Jaya berkomitmen menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak warga dalam menyampaikan kebebasan berpendapat dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Selanjutnya, Asep memaparkan angka kecelakaan lalu lintas di Jakarta selama 2025. Ia menyebut terdapat 13.184 kejadian dengan korban meninggal dunia sebanyak 740 orang dan korban luka-luka mencapai 16.038 orang.