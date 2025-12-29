Sepanjang 2025, Polda Riau: Kejahatan Turun 17 Persen dan Sita Narkoba Senilai Rp892 Miliar

PEKANBARU – Kepolisian Daerah Riau melaporkan sepanjang 2025 angka kriminalitas turun hingga 17 persen. Pada tahun yang sama, Polda Riau juga berhasil menyita narkotika senilai Rp900 miliar.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menyampaikan, sepanjang 2025 jumlah tindak pidana tercatat sebanyak 11.651 perkara. Angka tersebut turun 2.548 perkara atau 17 persen dibandingkan 2024 yang mencapai 14.199 perkara.

Sementara itu, tingkat penyelesaian perkara justru mengalami peningkatan signifikan. Dari total perkara yang ditangani, 9.398 perkara atau 81 persen berhasil diselesaikan, naik dari capaian tahun sebelumnya yang berada di angka 70 persen.

“Penurunan kejahatan dan peningkatan penyelesaian perkara ini mencerminkan konsistensi kerja personel serta kepercayaan publik yang terus kami jaga,” kata Herry.

Pada periode yang sama, Polda Riau mencatat ada 2.487 perkara narkoba, dengan 3.618 tersangka diamankan. Total nilai barang bukti narkotika yang disita mencapai sekitar Rp892,8 miliar, yang diperkirakan telah menyelamatkan lebih dari 4,5 juta jiwa dari ancaman narkoba.