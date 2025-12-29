Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sepanjang 2025, Polda Riau: Kejahatan Turun 17 Persen dan Sita Narkoba Senilai Rp892 Miliar

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |00:45 WIB
Sepanjang 2025, Polda Riau: Kejahatan Turun 17 Persen dan Sita Narkoba Senilai Rp892 Miliar
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan (Foto: Dok/Danandaya Arya)
A
A
A

PEKANBARU – Kepolisian Daerah Riau melaporkan sepanjang 2025 angka kriminalitas turun hingga 17 persen. Pada tahun yang sama, Polda Riau juga berhasil menyita narkotika senilai Rp900 miliar.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menyampaikan, sepanjang 2025 jumlah tindak pidana tercatat sebanyak 11.651 perkara. Angka tersebut turun 2.548 perkara atau 17 persen dibandingkan 2024 yang mencapai 14.199 perkara.

Sementara itu, tingkat penyelesaian perkara justru mengalami peningkatan signifikan. Dari total perkara yang ditangani, 9.398 perkara atau 81 persen berhasil diselesaikan, naik dari capaian tahun sebelumnya yang berada di angka 70 persen.

“Penurunan kejahatan dan peningkatan penyelesaian perkara ini mencerminkan konsistensi kerja personel serta kepercayaan publik yang terus kami jaga,” kata Herry.

Pada periode yang sama, Polda Riau mencatat ada 2.487 perkara narkoba, dengan 3.618 tersangka diamankan. Total nilai barang bukti narkotika yang disita mencapai sekitar Rp892,8 miliar, yang diperkirakan telah menyelamatkan lebih dari 4,5 juta jiwa dari ancaman narkoba.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Polda Riau Narkoba Polri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/340/3192335/polri-InjT_large.jpg
Wakapolri Pantau Penyaluran Bantuan Korban Bencana di Padang Pariaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3190979/polri-DNlv_large.jpg
Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, PBHI: Harus Persetujuan Menteri PANRB!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190041/kapolri-Xrlp_large.jpg
Kapolri Laporkan Penanganan Bencana Sumatera ke Presiden: 224 Ton Beras Dikirimkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190024/polri-K59Z_large.jpg
Pengamat Intelijen Sebut Perkap 10/2025 Tak Langgar Keputusan MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189412/polri-TtSy_large.jpg
Polri Luncurkan Layanan Pengaduan, Warga Bisa Lapor via WhatsApp!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3188951/bencana_sumatera-sJIt_large.jpg
12 Ribu Personel Polri Diterjunkan di 3 Wilayah Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement