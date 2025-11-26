Kapolri Pimpin Renungan Nilai Ksatria Bhayangkara, Tegaskan Komitmen Transformasi Polri

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin langsung Renungan Nilai-Nilai Ksatria Bhayangkara, prosesi sakral yang menjadi rangkaian utama Apel Kasatwil 2025, pada Selasa 25 November 2025 malam.

Renungan yang berlangsung dalam suasana gelap dan diterangi ribuan obor ini diikuti lebih dari 600 peserta, termasuk Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri, Kapolda, Karo Ops, hingga Kapolres dari seluruh Indonesia.

Para peserta membentuk lima lingkaran konsentris mengelilingi api unggun utama, menggambarkan soliditas dan persatuan seluruh jajaran Polri dalam menjaga nilai-nilai integritas. Lingkaran inti diisi PJU Mabes Polri dan Kapolda, diikuti Karo Ops, Kapolres, dan ratusan Kapolres yang mengelilingi titik api dengan khidmat.

Memasuki puncak acara, Kapolri memimpin pembacaan Ikrar Ksatria Bhayangkara, sebuah komitmen moral untuk memperkuat arah transformasi Polri.

"Dengan memohon ridha Tuhan Yang Maha Esa, di bawah panji Merah Putih, di hadapan api perjuangan rakyat Indonesia, Kami, Ksatria Bhayangkara, berikrar Membangun Polri yang melindungi, Polri yang melayani, Polri yang mengayomi, Polri yang dicintai dan dipercaya masyarakat," ujar Sigit.