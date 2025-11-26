Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Pimpin Renungan Nilai Ksatria Bhayangkara, Tegaskan Komitmen Transformasi Polri

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |12:05 WIB
Kapolri Pimpin Renungan Nilai Ksatria Bhayangkara, Tegaskan Komitmen Transformasi Polri
Kapolri Jenderal Listyo Pimpin Renungan Nilai Ksatria Bhayangkara (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin langsung Renungan Nilai-Nilai Ksatria Bhayangkara, prosesi sakral yang menjadi rangkaian utama Apel Kasatwil 2025, pada Selasa 25 November 2025 malam.

Renungan yang berlangsung dalam suasana gelap dan diterangi ribuan obor ini diikuti lebih dari 600 peserta, termasuk Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri, Kapolda, Karo Ops, hingga Kapolres dari seluruh Indonesia.

Para peserta membentuk lima lingkaran konsentris mengelilingi api unggun utama, menggambarkan soliditas dan persatuan seluruh jajaran Polri dalam menjaga nilai-nilai integritas. Lingkaran inti diisi PJU Mabes Polri dan Kapolda, diikuti Karo Ops, Kapolres, dan ratusan Kapolres yang mengelilingi titik api dengan khidmat.

Memasuki puncak acara, Kapolri memimpin pembacaan Ikrar Ksatria Bhayangkara, sebuah komitmen moral untuk memperkuat arah transformasi Polri.

"Dengan memohon ridha Tuhan Yang Maha Esa, di bawah panji Merah Putih, di hadapan api perjuangan rakyat Indonesia, Kami, Ksatria Bhayangkara, berikrar Membangun Polri yang melindungi, Polri yang melayani, Polri yang mengayomi, Polri yang dicintai dan dipercaya masyarakat," ujar Sigit.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185595//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-6kgZ_large.jpg
Kapolri Perkuat Pengawasan Propam, Warga Bisa Lapor Polisi 'Nakal' di Halte hingga Hotel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185559//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-I4fy_large.jpg
Pesan Kapolri di Apel Kasatwil: Harus Lebih Responsif dan Dekat dengan Masyarakat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3184981//polri-N5Y1_large.jpg
Kapolri Instruksikan Polda DIY Beri Pelayanan Baik ke Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184217//kadiv_humas_polri_irjen_sandi_nugroho-dg6i_large.jpg
Polri: Penugasan Anggota di Jabatan Sipil Berdasarkan Keputusan Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182675//polri-UN3b_large.jpg
Rapat Perdana Komisi Percepatan Reformasi, Kapolri: Kita Terbuka dan Terima Evaluasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182462//presiden_prabowo_subianto-3yBZ_large.jpg
Prabowo Panggil Kapolri hingga Fadli Zon ke Kertanegara, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement