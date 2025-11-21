Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kapolri Instruksikan Polda DIY Beri Pelayanan Baik ke Warga

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |14:04 WIB
Kapolri Instruksikan Polda DIY Beri Pelayanan Baik ke Warga
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat meninjau bakti kesehatan yang digelar Polda DIY (Foto: Ist/Riyan Rizki)
A
A
A

DIY – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau bakti kesehatan yang digelar Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai wujud komitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Mudah-mudahan kegiatan yang dilaksanakan rekan-rekan Polda DIY tentunya bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Harapan kita seluruh jajaran Polda DIY terus bangun kerja sama memberikan pelayanan baik untuk masyarakat,” ujar Sigit, dikutip Jumat (21/11/2025).

Dalam kegiatan bakti kesehatan tersebut, masyarakat dapat menikmati berbagai layanan, mulai dari pemeriksaan dokter umum, pemeriksaan mata, hingga mendapatkan rujukan medis jika diperlukan.

“Tadi juga sempat ada beberapa masyarakat yang membutuhkan bantuan kursi roda dan alat penunjang untuk berjalan, tadi kita serahkan ke masyarakat,” tambah Sigit.

Lebih lanjut, Sigit menekankan pentingnya Polri menerima seluruh keluhan dan masukan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan. “Dan khususnya saya titipkan pada jajaran Polda DIY tolong jaga masyarakat agar betul-betul merasa aman dan nyaman,” kata Sigit.

Ia menegaskan, sebagai kota wisata dan pendidikan, DIY harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga, pelajar, maupun wisatawan. “DIY kota wisata, kota pelajar, pendidikan dan tentunya kita semua harus bisa menjaga apa yang diharapkan masyarakat, yang tinggal, sekolah, berwisata di DIY betul-betul merasakan adanya kehadiran polisi, merasakan keamanan dan kenyamanan,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
