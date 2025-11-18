Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Butuh Polri di Kemenhut, Menteri Raja Juli Ungkap Sederet Alasannya!

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |23:58 WIB
Menhut Raja Juli Antoni (Foto: Dok)
JAKARTA - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan jika Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membutuhkan anggota Polri. Kendati dirinya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait anggota Polri menduduki jabatan sipil. 

"Saya menghormati keputusan MK. Tapi kalau saya ditanya secara pribadi sebagai pemimpin di Kementerian Kehutanan, kehadiran unsur kepolisian di Kemenhut sangat membantu," ujar Raja Juli dalam keterangan tertulis, Selasa (18/11/2025).

Raja Juli mengatakan, ada anggota Polri yang menjabat sebagai Irjen Kemenhut yakni Djoko Purwanto. Ia menilai, perannya sangat penting terutama dalam pengawasan internal dan tata kelola kementerian.

"Irjen yang kebetulan dari polisi sangat membantu pengawasan internal dan untuk perbaikan tata kelola (good governance). Stafsus saya yang juga dari polisi benar-benar membantu untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan," imbuhnya.

Untuk itu, Kemenhut sangat membutuhkan dukungan anggota Polri. Bahkan, dirinya menyurati Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk meminta personel terbaik.

