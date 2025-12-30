Empati Korban Bencana, Kapolri Imbau Warga Rayakan Tahun Baru Sederhana

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk merayakan Tahun Baru 2026 secara sederhana. Imbauan tersebut sebagai bentuk empati terhadap seluruh korban terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

“Saya mengimbau kepada masyarakat untuk menjalani pergantian akhir tahun dengan sederhana, sebagai bentuk empati terhadap saudara-saudara kita yang saat ini masih banyak mengalami musibah dan kesulitan,” kata Sigit dalam rilis akhir tahun di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Di sisi lain, Sigit berharap Tahun Baru 2026 dapat dijadikan momentum untuk menumbuhkan semangat dan harapan dalam mewujudkan Indonesia yang sejahtera. “Mari kita sambut tahun 2026 dengan semangat dan harapan baru guna mewujudkan negara Indonesia yang kuat, terhormat, dan sejahtera,” ujar Sigit.

“Sebagai penutup, saya mengucapkan Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Semoga cinta kasih Tuhan selalu melingkupi setiap insan dan menebarkan cinta kasih kepada sesama,” tambahnya.

(Arief Setyadi )