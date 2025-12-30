Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Tegaskan Terus Dukung Program Strategis Pemerintah

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |17:23 WIB
Kapolri Tegaskan Terus Dukung Program Strategis Pemerintah
Kapolri Tegaskan Terus Dukung Program Strategis Pemerintah (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan institusi Korps Bhayangkara bakal terus berkomitmen mendukung dan mengawal seluruh program serta kebijakan strategis pemerintah. 

1. Dukung Program Strategis Pemerintah

Sigit menekankan, komitmen tersebut sejalan dengan tugas pokok Polri, yaitu pelayanan, pengayoman, dan perlindungan. 

"Beberapa hal yang mungkin perlu saya tambahkan sebagai pembulatan atau penekanan, bahwa selain melaksanakan tugas pokok Polri di bidang Harkamtibmas, di bidang penegakan hukum, di bidang perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, tentunya Polri juga senantiasa terus mendukung program dan kebijakan strategis pemerintah," kata Sigit dalam kegiatan rilis akhir tahun di Gedung Rupatama, Selasa (30/12/2025).

Kapolri memastikan, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu kunci sukses dalam menyukseskan seluruh program pemerintah. 

"Oleh karena itu tentunya Polri selalu mendorong program-program pemerintah," ujar Sigit. 

Menurutnya, Polri sejak awal sudah berkomitmen berperan aktif mendukung program ketahanan pangan. 

"Polri tentunya akan terus berperan aktif dalam memberikan dukungan. Baik mulai dari penanaman, pengelolaan, bagaimana kita melaksanakan panen, sampai juga peningkatan penyerapan jagung oleh Bulog," ucap Sigit. 

Kemudian, Polri juga menjaga stabilitas dan ketersediaan Bapokting melalui Satgas Pangan. Di sisi lain, Korps Bhayangkara berkontribusi dalam kegiatan terkait pengecekan kesehatan. 

 

Halaman:
1 2
      
Advertisement