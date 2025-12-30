Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Polri Terbitkan 35 Red Notice Sepanjang 2025

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |13:21 WIB
Polri Terbitkan 35 Red Notice Sepanjang 2025
Asisten Utama Operasi Kapolri Komjen Fadil Imran (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencatat, sepanjang tahun 2025 telah melakukan penangkapan sekaligus penyerahan 14 buronan Interpol yang masuk dalam daftar Red Notice.

Hal tersebut dipaparkan dalam konferensi pers Rilis Akhir Tahun Polri yang digelar di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (30/12/2025).

Selain itu, sepanjang tahun 2025 Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri juga menerbitkan sebanyak 35 Red Notice guna melacak buronan kejahatan skala internasional.

"Kami menerbitkan 35 Red Notice," ujar Asisten Utama Operasi (Astamaops) Kapolri, Komjen Fadil Imran.

