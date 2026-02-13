Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketua Komisi III DPR: Waspada Penumpang Gelap Reformasi Polri!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |13:34 WIB
Ketua Komisi III DPR: Waspada Penumpang Gelap Reformasi Polri!
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengingatkan pentingnya mewaspadai pihak-pihak yang disebutnya sebagai “penumpang gelap” dalam agenda reformasi Polri. Ia menilai ada oknum yang mengatasnamakan percepatan reformasi, tetapi memiliki kepentingan lain.

"Kita harus mewaspadai penumpang gelap reformasi Polri. Mereka mengklaim mendorong percepatan reformasi, namun ternyata memiliki agenda lain seperti dendam politik ataupun eksistensi pribadi yang berlebihan," kata Habiburokhman kepada awak media, Jumat (13/2/2026).

Menurutnya, sosok yang dimaksud bisa saja berasal dari kalangan mantan pejabat yang sebelumnya memiliki kewenangan menentukan arah kebijakan terkait Polri, namun tidak melakukan langkah signifikan saat masih menjabat.

"Mereka kerap mengumbar cerita-cerita yang menyudutkan institusi Polri tanpa data yang jelas, dan tanpa bisa dikonfirmasi kebenarannya," ujarnya.

Politikus dari Partai Gerindra itu juga menilai narasi yang dibangun pihak-pihak tersebut bertentangan dengan kerangka hukum yang berlaku. Ia merujuk pada Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 yang mengatur posisi Polri berada di bawah kendali langsung Presiden dengan pengawasan DPR.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201391//presiden_prabowo-PK1v_large.jpg
Prabowo ke Polri: Sering Jadi Sasaran Itu Risiko, Harus Tahan Maki dan Serangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201368//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-u10f_large.jpg
Kapolri Tegaskan SPPG Polri Terapkan Food Security dan Food Safety Secara Ketat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201366//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-86Is_large.jpg
Polri Bangun 1.179 SPPG, Penerima MBG Capai 2,9 Juta Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/337/3201079//direktur_regident_korlantas_polri_brigjen_wibowo-R7a0_large.jpg
Korlantas Polri Evaluasi PNBP, Fokus pada Penguatan Teknologi dan Transparansi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/337/3201008//anggota_polisi-eWUH_large.jpg
Pengamat: Polri Harus Berbenah dari Mentalitas hingga Sistem Pengawasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200739//dpr-bN3v_large.jpg
Tok, DPR Setujui 8 Calon Anggota Baznas Periode 2025-2030
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement