Okezone.com
NASIONAL
HOME NEWS NASIONAL

Tok, DPR Setujui 8 Calon Anggota Baznas Periode 2025-2030

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |11:29 WIB
Tok, DPR Setujui 8 Calon Anggota Baznas Periode 2025-2030
DPR setujui 8 calon anggota Baznas periode 2025-2030 (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui delapan anggota Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk masa kerja 2025–2030. Kesepakatan diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang III Tahun 2025–2026, Selasa (10/2/2026).

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang memaparkan proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Baznas. Ia mengatakan, pihaknya telah melakukan uji kelayakan pada Senin 9 Februari 2026. Ia juga menyebut telah mendengar paparan para calon anggota Baznas.

“Dalam paparannya, seluruh anggota Baznas dari unsur masyarakat telah menyampaikan mengenai visi, misi, program kerja, analisis terhadap masalah pengumpulan dan pendistribusian zakat, potensi nasional, analisis terhadap kendala pengumpulan, serta ekosistem zakat,” ucap Marwan.

Setelah pemaparan, kata dia, pihaknya memberikan pandangan pertimbangan dari pimpinan dan anggota wakil fraksi-fraksi di Komisi VIII DPR RI. Para anggota menyoroti berbagai hal mengenai pengumpulan dan pendistribusian zakat, baik dari aspek hukum, pendalaman visi dan misi, maupun program kerja masing-masing calon anggota Baznas. Hasilnya, para legislator menyetujui delapan calon anggota Baznas untuk disepakati.

Merespons hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa yang memimpin rapat paripurna meminta persetujuan kepada peserta rapat.

“Perkenankan kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi VIII DPR RI atas hasil pemberian pertimbangan calon anggota Baznas dari unsur masyarakat tersebut dapat disetujui?” tanya Saan.

