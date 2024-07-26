Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Baznas Bersama Poroz Berdayakan Mustahik Lewat Program Z-Auto

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |19:44 WIB
Baznas Bersama Poroz Berdayakan Mustahik Lewat Program Z-Auto
Program Z-Auto gagasan Baznas dan Poroz. (Foto: dok Baznas)
A
A
A

JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI bersama Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat (Poroz) terus berupaya memberdayakan mustahik, salah satunya melalui pendistribusian Program Z-Auto untuk 133 penerima manfaat di wilayah Jabodetabek.

Poroz merupakan asosiasi lembaga pengelola zakat yang bersifat nirlaba dan independen, sebagai wadah berhimpun Lembaga Amil Zakat (LAZ), terutama yang berbasis ormas Islam seperti, NU Care-LAZISNU, Lazismu, LAZ Persis, LAZNAS Dewan Da’wah, Baitul Maal Hidayatullah (BMH), Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), serta LAZNAS Al-Irsyad.

“Melalui program ini, kami berharap dapat memberikan peluang kerja dan pelatihan yang diperlukan, sehingga mustahik dapat memiliki keterampilan yang memadai dan mampu bersaing di dunia kerja, terutama di sektor otomotif,” ujar Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan di Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Saidah menegaskan, program tersebut merupakan wujud nyata dari upaya bersama dalam membantu sesama yang membutuhkan, khususnya para mustahik yang memerlukan bantuan untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

“Dalam Islam, membantu sesama, terutama mereka yang membutuhkan, adalah suatu kewajiban. Dengan adanya Program Z-Auto ini, kita bersama-sama mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari,” tuturnya. 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
