Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Yusril Ungkap Reformasi Polri Fokus Pembenahan Internal dan Revisi UU Kepolisian

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |18:19 WIB
Yusril Ungkap Reformasi Polri Fokus Pembenahan Internal dan Revisi UU Kepolisian
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra (Foto: Puteranegara/Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan perkembangan terkini proses Reformasi Polri yang saat ini tengah dibahas.

Yusril menjelaskan, hingga saat ini Komite Reformasi Kepolisian masih berada pada tahap pembahasan awal melalui rapat-rapat pleno. Komite telah mendengarkan paparan dari Komisi Reformasi Internal Polri yang dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang fokus pada pembenahan administratif dan penyesuaian berbagai peraturan internal.

“Pembahasan mencakup aspek administrasi, kepangkatan, karier, serta peningkatan pelayanan Polri dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, termasuk pendekatan hukum dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” kata Yusril, dikutip Kamis (22/1/2026).

Ia menambahkan, reformasi tersebut juga berkaitan erat dengan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru, yang menuntut berbagai penyesuaian dalam tugas dan fungsi kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Terkait laporan kepada Presiden, Yusril menyampaikan draf laporan reformasi Polri ditargetkan selesai pada akhir Januari. 

Saat ini, Komite Percepatan Reformasi Polri menggelar rapat secara intensif untuk merumuskan pokok-pokok persoalan strategis yang akan disampaikan kepada Presiden.

“Laporan kepada Presiden berbentuk rekomendasi. Di dalamnya bisa terdapat beberapa alternatif kebijakan yang nantinya dapat dipilih oleh Presiden, atau bahkan Presiden dapat mengambil pandangan lain berdasarkan masukan yang ada,” ujarnya.

Yusril menegaskan isu-isu teknis yang bersifat internal, seperti mekanisme promosi, mutasi, rekrutmen, pendidikan, dan kepangkatan, tidak seluruhnya akan dimuat dalam laporan kepada Presiden karena hal tersebut lebih menjadi ranah internal Kepolisian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196713/wakalemdiklat_irjen_achmad_kartiko-35K8_large.jpg
Polri Buka Pendidikan Sespimti-Sespimmen, Diikuti TNI hingga Mancanegara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196689/wakapolri_komjen_dedi_prasetyo-LxdM_large.jpg
Polri Bakal Tambah Direktorat PPA-PPO di Kepri, Bali hingga Malut, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196668/polri-NpWb_large.jpg
Kapolri Launching Direktorat PPA dan PPO, MenPAN-RB: Negara Hadir Lindungi Kelompok Rentan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196631/polri-JO7r_large.jpg
Kapolri Launching Direktorat PPA-PPO di 11 Polda, Perkuat Perlindungan Kelompok Rentan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/338/3196564/polri-BORA_large.jpg
Daftar 20 Kapolsek yang Dirotasi Kapolda Metro Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/337/3195900/menkum-Mk6B_large.jpg
Anggota Brimob Jadi Tentara Bayaran Rusia, Menkum: Tanpa Izin Presiden, Kewarganegaraan Hilang!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement