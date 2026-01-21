Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Yusril Ungkap Laporan Komisi Reformasi Polri Disampaikan ke Prabowo Akhir Januari

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |19:32 WIB
Yusril Ungkap Laporan Komisi Reformasi Polri Disampaikan ke Prabowo Akhir Januari
Yusril Ungkap Laporan Komisi Reformasi Polri Disampaikan ke Prabowo Akhir Januari (Okezone)
JAKARTA - Komisi Percepatan Reformasi Polri  akan memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto. Laporan berbentuk rekomendasi itu akan disampaikan pada akhir Januari 2026.

1. Laporan ke Prabowo

Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Yusril Ihza Mahendra mengatakanM saat ini tim yang dibentuk Prabowo itu rapat maraton untuk menjaring berbagai aspirasi serta melakukan rapat pleno untuk menyusun draf laporan.

"Memang paling tidak pada akhir bulan Januari ini sudah disusun draf laporan itu. Kami mengadakan rapat-rapat itu agak maraton supaya target akhir bulan Januari ini sudah," kata Yusril (21/1/2026).

Ia tak merinci lebih jauh terkait apa saja poin dari laporan yang akan disampaikan ke Prabowo. Namun, ia menyebut garis besar pokok persoalan tersebut terkait Polri akan disampaikan ke Presiden.

"Paling tidak itu pokok-pokok persoalan yang disampaikan kepada Presiden sudah dapat disampaikan," ucap Yusril.

"Tapi persoalan teknis yang kecil-kecil, seperti yang detail-detail, seperti mengenai soal kepangkatan, prosedur pemindahan personel kepolisian dari satu tempat ke tempat yang lain, mengenai promosi, rekrutmen, pendidikan dan lain-lain itu mungkin tidak perlu sampai ke Presiden," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
