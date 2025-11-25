Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jimly Sebut Komisi Reformasi Polri Dibanjiri Masukan dari Kelompok Masyarakat

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |13:47 WIB
Jimly Sebut Komisi Reformasi Polri Dibanjiri Masukan dari Kelompok Masyarakat
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie (foto: Okezone)
JAKARTA - Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menyebut ada sekitar 100 kelompok masyarakat yang bersurat ke Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk memberikan masukan.

Jimly mengatakan, ratusan kelompok masyarakat itu hendak menyampaikan aspirasi pada bulan pertama komisi ini dibentuk.

“Bulan pertama ini kita selesaikan dulu, ada kira-kira lebih dari 100 kelompok yang bersurat,” ujar Jimly kepada wartawan di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (25/11/2025).

Jimly tidak merinci siapa saja kelompok masyarakat yang mengirim surat tersebut. Namun di antaranya terdapat tokoh seperti mantan Menteri Sekretaris Negara Dipo Alam dan mantan Kabareskrim Komjen Pol (Purn) Bekto Suprapto.

 

