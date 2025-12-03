Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR Sebut Polri Tetap di Bawah Presiden

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |19:42 WIB
DPR Sebut Polri Tetap di Bawah Presiden
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (Foto: dpr.go. id)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, Polri tetap berada di bawah langsung Presiden Prabowo Subianto. Ia pun menepis isu yang bergulir Korps Bhayangkara tak lagi berada di bawah Presiden.

"Saya sebagai orangnya Pak Prabowo ya, orangnya Presiden, ditegaskan kembali ketika Pak Prabowo kemarin mau kampanye ya. Waktu itu ada isu, kalau Pak Prabowo jadi presiden, maka Polri tidak di bawah presiden langsung. Dibantah dengan tegas," ujarnya, dikutip Rabu (3/12/2025).

Habiburokhman menegaskan hal tersebut saat Panja reformasi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menggelar rapat perdana dengan para ahli untuk meminta masukan di Komisi III DPR, Jakarta, Selasa 2 Desember 2025. Rapat tersebut menghadirkan dua ahli, Barita Simanjuntak dan Suparji Ahmad. 

Menurut Habiburokhman, Tap MPR Tahun 2000 sudah mengatur Polri di bawah presiden, dan bisa dilihat pada Pasal 7 Ayat (2). Pasal tersebut, menurutnya, sudah sangat gamblang.  

"Jadi komitmen itu saya pikir tegas disampaikan Pak Prabowo ya dan memang sesuai dengan amanat reformasi," katanya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
DPR RI Reformasi Polri Polri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186720/polri-MiJn_large.jpg
Pesawat CN 295 dan Fokker 50 Polri Droping Logistik untuk Korban Bencana di Aceh hingga Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186697/polri-PDF2_large.jpg
Polri Terbangkan Bantuan Logistik ke Wilayah Sulit Terjangkau di Aceh, Sumut dan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186493/polri-cGEA_large.jpg
Pimpin Wisuda Prajurit Taruna, Kapolri Tekankan Sinergitas TNI-Polri untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186475/lemkapi-ULYB_large.jpg
Korlantas Diusulkan Jadi Balantas Polri, Lemkapi: Bagus karena Tugasnya Semakin Berat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186439/polri_award-4XO5_large.jpg
Komitmen Polri Wujudkan Kesetaraan Gender Diapresiasi UN Woman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186402/kapolri_jenderal_listyo_sigit-jht9_large.jpg
Kesetaraan Gender Polri, Kapolri Sebut Polwan Punya Kesempatan Sama
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement