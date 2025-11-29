Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesawat CN 295 dan Fokker 50 Polri Droping Logistik untuk Korban Bencana di Aceh hingga Sumbar

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |17:34 WIB
Pesawat CN 295 dan Fokker 50 Polri Droping Logistik untuk Korban Bencana di Aceh hingga Sumbar
Pesawat CN 295 dan Fokker 50 Polri Droping Logistik ke Korban Bencana di Aceh hingga Sumbar
A
A
A

JAKARTA - Polri melakukan distribusi bantuan logistik menuju wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dua pesawat jenis CN dan Fokker diberangkatkan dari Mako Polisi Udara Pondok Cabe sebagai bagian dari operasi besar mitigasi bencana nasional.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, langkah ini dilakukan untuk percepatan membantu masyarakat yang terdampak bencana. Hal itu sebagaimana instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto.

“Atas perintah Bapak Presiden kepada Bapak Kapolri, Polri diminta segera melakukan tindakan nyata dalam rangka mitigasi bencana. Instruksi ini langsung ditindaklanjuti hari ini,” kata Trunoyudo di Mako Polisi Udara Pondok Cabe, Tangsel, Banten, Sabtu (29/11/2025).

Lebih lanjut dia menjelaskan, lebih dari 87 ribu personel Polri telah disiagakan secara nasional, sementara kekuatan lapangan di tiga daerah terdampak sudah bergerak.

“Polda Aceh telah menurunkan 4.550 personel, Polda Sumut 1.754 personel, dan Polda Sumbar 2.743 personel,” ujarnya.

Bantuan logistik untuk ketiga daerah tersebut mencakup ribuan paket kebutuhan anak dan ibu, obat-obatan, kasur lipat, makanan cepat saji, selimut, dan air mineral. Sementara peralatan SAR meliputi puluhan perahu karet, ratusan pelampung, tenda peleton, tenda dokas, genset, hingga portable solar generator.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186697/polri-PDF2_large.jpg
Polri Terbangkan Bantuan Logistik ke Wilayah Sulit Terjangkau di Aceh, Sumut dan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186493/polri-cGEA_large.jpg
Pimpin Wisuda Prajurit Taruna, Kapolri Tekankan Sinergitas TNI-Polri untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186475/lemkapi-ULYB_large.jpg
Korlantas Diusulkan Jadi Balantas Polri, Lemkapi: Bagus karena Tugasnya Semakin Berat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186439/polri_award-4XO5_large.jpg
Komitmen Polri Wujudkan Kesetaraan Gender Diapresiasi UN Woman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186402/kapolri_jenderal_listyo_sigit-jht9_large.jpg
Kesetaraan Gender Polri, Kapolri Sebut Polwan Punya Kesempatan Sama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186361/korlantas_polri-4hJU_large.jpg
DPR Rekomendasikan Korlantas Jadi Balantas Dipimpin Jenderal Bintang 3, Begini Reaksi Kakorlantas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement