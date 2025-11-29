Pesawat CN 295 dan Fokker 50 Polri Droping Logistik untuk Korban Bencana di Aceh hingga Sumbar

JAKARTA - Polri melakukan distribusi bantuan logistik menuju wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dua pesawat jenis CN dan Fokker diberangkatkan dari Mako Polisi Udara Pondok Cabe sebagai bagian dari operasi besar mitigasi bencana nasional.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, langkah ini dilakukan untuk percepatan membantu masyarakat yang terdampak bencana. Hal itu sebagaimana instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto.

“Atas perintah Bapak Presiden kepada Bapak Kapolri, Polri diminta segera melakukan tindakan nyata dalam rangka mitigasi bencana. Instruksi ini langsung ditindaklanjuti hari ini,” kata Trunoyudo di Mako Polisi Udara Pondok Cabe, Tangsel, Banten, Sabtu (29/11/2025).

Lebih lanjut dia menjelaskan, lebih dari 87 ribu personel Polri telah disiagakan secara nasional, sementara kekuatan lapangan di tiga daerah terdampak sudah bergerak.

“Polda Aceh telah menurunkan 4.550 personel, Polda Sumut 1.754 personel, dan Polda Sumbar 2.743 personel,” ujarnya.

Bantuan logistik untuk ketiga daerah tersebut mencakup ribuan paket kebutuhan anak dan ibu, obat-obatan, kasur lipat, makanan cepat saji, selimut, dan air mineral. Sementara peralatan SAR meliputi puluhan perahu karet, ratusan pelampung, tenda peleton, tenda dokas, genset, hingga portable solar generator.