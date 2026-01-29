Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri MoU dengan PT Pupuk Indonesia Kawal Distribusi Tepat Sasaran

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |13:07 WIB
Kapolri MoU dengan PT Pupuk Indonesia Kawal Distribusi Tepat Sasaran
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo teken MoU dengan PT Pupuk Indonesia (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri peresmian proyek revamping ammonia Pabrik 2 PT Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim). Dalam kesempatan ini, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait pendistribusian pupuk di Indonesia.

“Alhamdulillah hari ini, di samping kami mendapatkan undangan mendampingi Ketua dan Pak Mentan melaksanakan peresmian revamping yang dilaksanakan di PT Kaltim, artinya negara bisa melaksanakan efisiensi, khususnya dalam produksi pupuk sebesar 10 sampai 16 persen,” kata Sigit di Bontang, Kaltim, Kamis (29/1/2026).

Sigit mengungkapkan, Polri dan PT Pupuk Indonesia juga melakukan nota kesepahaman terkait pendistribusian pupuk di Indonesia. Hal itu dilakukan agar penyubur tanaman tersebut bisa tepat sasaran kepada para petani.

“Kami melaksanakan penandatanganan MoU untuk pendistribusian pupuk, sehingga pupuk betul-betul bisa tepat sasaran sampai di masyarakat petani yang membutuhkan,” ujar Sigit.

MoU ini, kata Sigit, juga diharapkan agar proses distribusi pupuk bisa tepat waktu. Mengingat, apabila dalam proses penyaluran terjadi keterlambatan, maka secara nasional akan menimbulkan kerugian senilai ratusan triliun rupiah.

Halaman:
1 2
      
