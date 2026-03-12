Polri Berduka! Mantan Kadiv Humas Edward Aritonang Meninggal Dunia

JAKARTA- Mantan Kadiv Humas Polri Irjen (Pur) Edward Aritonang meninggal dunia, di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta pada Kamis (12/3/2026).

Kabar duka itu salah satunya disampaikan oleh akun Instagram Polda Metro Jaya @poldametrojaya, jajaran Polda Metro Jaya pun menyampaikan duka atas berpulangnya Edward Aritonang.

Bahkan, disebutkan jika Kapolda Metro Jaya dan Kabid Humas Polda Metro Jaya turut menyampaikan dukanya.

"Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Beserta Staf dan Jajaran Polda Metro Jaya Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Berpulangnya Irjen Pol. (Purn) Edward Aritonang, MM," tulis admin sebagaimana dilihat Okezone.

Ucapan duka juga disampaikan oleh salah satu rekannya sekaligus Wakil Ketua Dewan Kehormatan PWI, Herbert Timbo Siahaan melalui akun Instagramnya @herberttimbosiahaan.