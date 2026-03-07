Kapolri Resmikan 57 Jembatan Merah Putih, Permudah Akses Warga

SUMSEL – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan 57 jembatan Merah Putih Presisi di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel). Hal ini menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk kemaslahatan masyarakat.

"Di sisi lain, kami juga kali ini meresmikan pembangunan 57 jembatan Merah Putih sesuai dengan arahan Bapak Presiden," kata Sigit di Ogan Ilir, Sumsel, Sabtu (7/3/2026).

Sigit menjelaskan, jalur penghubung ini sengaja dibangun oleh Polri agar bisa dimanfaatkan untuk anak sekolah, petani, maupun masyarakat sekitar. Dengan begitu, akses warga menjadi lebih cepat dan mudah.

"Yang tadinya mungkin harus berputar, dengan jembatan yang ada bisa jauh lebih singkat," ujar Sigit.

Lebih lanjut, Sigit berharap jembatan ini dapat memangkas ongkos logistik para petani sehingga roda perekonomian masyarakat bertumbuh.