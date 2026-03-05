Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri soal Program Bangun Rutilahu di Jabar: Menyentuh Masyarakat

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |00:17 WIB
Kapolri soal Program Bangun Rutilahu di Jabar: Menyentuh Masyarakat
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kawal Program Bangun Rutilahu di Jabar (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Listyo Sigit Prabowo menekankan bahwa sinergisitas antar pihak di Jawa Barat, khususnya Forkopimda, sudah berjalan dengan baik. Pasalnya, di Jabar sudah ada program pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni (rutilahu) untuk masyarakat.

"Terima kasih Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pangdam yang terus bersinergi membuat program yang tentunya menyentuh masyarakat kelas bawah yang membutuhkan," kata Sigit dalam acara Silaturahmi Ramadhan di Polda Jawa Barat, Rabu (4/3/2026).

Menurut Sigit, program pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni sangat bermanfaat bagi masyarakat. Ia pun menyebut program ini menjawab harapan masyarakat terhadap institusi Polri.

"Polri harus bisa melaksanakan dan mendengar apa yang menjadi aspirasi dan harapan masyarakat sehingga kemudian makin hari institusi Polri bisa melaksanakan tugas sesuai dengan harapan dan apa yang diinginkan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat," ucapnya.

Pada program di Jawa Barat, tercatat ada 168 pembangunan rumah tidak layak huni. Rinciannya, 67 telah selesai pembangunan dan 101 masih dalam proses pembangunan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/337/3205036/kapolri-QxRu_large.jpg
Kapolri Ungkap Upaya Presiden Prabowo Selesaikan Konflik Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/337/3205032/polda_jabar-emus_large.jpg
Silaturahmi Ramadhan di Jabar, Kapolri Pesan Jaga Persatuan-Kesatuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/340/3204513/polri-Ukmp_large.jpg
Jalankan Visi Prabowo, Polri Bangun 13 Rumah Asri di Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204488/kapolri-T7oB_large.jpg
Kapolri Pimpin Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kesiapan Ops Ketupat 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3203998/kapolri-Zf5z_large.jpg
Kapolri: Polri dan Masyarakat Sipil Anak Kandung Reformasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/337/3203488/polri-hapC_large.jpg
Polri Dinilai Punya Tanggung Jawab Besar Perbaiki Kepercayaan Publik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement