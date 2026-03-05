Kapolri soal Program Bangun Rutilahu di Jabar: Menyentuh Masyarakat

JAKARTA - Kapolri Listyo Sigit Prabowo menekankan bahwa sinergisitas antar pihak di Jawa Barat, khususnya Forkopimda, sudah berjalan dengan baik. Pasalnya, di Jabar sudah ada program pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni (rutilahu) untuk masyarakat.

"Terima kasih Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pangdam yang terus bersinergi membuat program yang tentunya menyentuh masyarakat kelas bawah yang membutuhkan," kata Sigit dalam acara Silaturahmi Ramadhan di Polda Jawa Barat, Rabu (4/3/2026).

Menurut Sigit, program pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni sangat bermanfaat bagi masyarakat. Ia pun menyebut program ini menjawab harapan masyarakat terhadap institusi Polri.

"Polri harus bisa melaksanakan dan mendengar apa yang menjadi aspirasi dan harapan masyarakat sehingga kemudian makin hari institusi Polri bisa melaksanakan tugas sesuai dengan harapan dan apa yang diinginkan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat," ucapnya.

Pada program di Jawa Barat, tercatat ada 168 pembangunan rumah tidak layak huni. Rinciannya, 67 telah selesai pembangunan dan 101 masih dalam proses pembangunan.