HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Pimpin Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kesiapan Ops Ketupat 2026

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |11:43 WIB
Kapolri Pimpin Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kesiapan Ops Ketupat 2026
Kapolri pimpin Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kesiapan Ops Ketupat 2026 (Foto: Puteranegara/Okezone)
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka kesiapan pelayanan dan pengamanan Operasi Ketupat 2026. Rapat koordinasi lintas sektoral tersebut diselenggarakan di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Senin (2/3/2026). 

Kegiatan itu dihadiri seluruh kementerian dan lembaga terkait. Dalam kegiatan ini, Sigit bakal memaparkan kesiapan Operasi Ketupat 2026 yang digelar oleh jajaran kepolisian di seluruh Indonesia.

Sigit sebelumnya menekankan bahwa Polri bakal bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan Ramadan dan Lebaran 2026 berjalan aman dan lancar.

"Kemudian sebentar lagi kita semua juga akan melaksanakan kegiatan operasi kemanusiaan, Operasi Ketupat, di mana kita akan menghadapi arus mudik. Dan tentunya ini menjadi PR kita bersama, PR seluruh institusi, seluruh instansi terkait dan biasanya ini juga menjadi salah satu agenda yang menjadi prioritas," kata Sigit.

Menurut Sigit, arus mudik merupakan tradisi tahunan. Sebab itu, ia menegaskan harus dilakukan pengamanan optimal agar berjalan dengan lancar.

Halaman:
1 2
      
