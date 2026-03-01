Advertisement
Kapolri Apresiasi Anggota Dicaci saat Demo dan Kapolres Tual yang Tertembak Panah

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |14:08 WIB
Kapolri Apresiasi Anggota Dicaci saat Demo dan Kapolres Tual yang Tertembak Panah
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: Okezone)
JAKARTA – Kapolri Listyo Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada dua personel kepolisian, yang dinilai menunjukkan dedikasi dan profesionalisme tinggi saat mengamankan aksi demonstrasi.

Penghargaan diberikan kepada seorang anggota yang tetap tenang meski dicaci maki mahasiswa saat pengamanan unjuk rasa di depan Kantor Mabes Polri pada Jumat, 27 Februari 2026. Selain itu, apresiasi juga diberikan kepada Kapolres Tual yang tetap memimpin anggotanya di lapangan meski mengalami luka akibat tertembak panah di bagian kaki.

Dalam tayangan video yang diunggah akun Instagram Brigjen Pol. Ahrie Sonta Nasution (@ahriesonta), Kapolri terlihat memimpin rapat dan menyoroti langsung rekaman video viral yang memperlihatkan sikap sabar anggotanya saat menghadapi demonstran.

"Saya sampaikan pada para Kapolda kalau ada anak buah dan rekan yang kemudian Anda pandang baik, laporkan ke saya, Pak AS SDM. Tadi yang anggota tadi cek, kalau dia belum sekolah kasih dia sekolah. Kemudian juga kasih promosi untuk Pak Kapolres ini," ujar Sigit dalam video tersebut, sebagaimana dilansir Minggu (1/3/2026).

Menurut Sigit, sikap tenang dan tidak terpancing emosi saat menghadapi massa menjadi sosok ideal anggota Polri dalam menangani aksi unjuk rasa.

"Kalau kita lihat bagaimana anggota tersebut walaupun dimaki-maki, dia tetap tenang, dia tidak terpancing. Dan itu adalah sosok yang kita harapkan pada saat menangani kasus seperti ini," katanya.

 

