Kapolri Mutasi 54 Perwira Menengah dan Tinggi, 3 Kapolres Didemosi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |09:59 WIB
Kapolri Mutasi 54 Perwira Menengah dan Tinggi, 3 Kapolres Didemosi
Kapolri Mutasi 54 Perwira Menengah dan Tinggi, 3 Kapolres Didemosi (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan rotasi dan mutasi jabatan terhadap Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) pada Februari 2026. Mutasi tersebut tertuang dalam satu Surat Telegram (ST) Kapolri dengan nomor ST/440/II/KEP./2026 tertanggal 27 Februari 2026.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, mengungkapkan mutasi ini merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus upaya penyegaran dan penguatan kelembagaan.

“Mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Polri adalah hal yang wajar sebagai bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme anggota dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Isir, Minggu (1/3/2026). 

Dalam surat telegram tersebut, tercatat sebanyak 54 personel yang dimutasi. Rinciannya, 3 personel dalam kategori evaluasi/demosi, 44 personel promosi maupun pergeseran setara (flat), serta 7 personel memasuki masa pensiun.

Untuk kategori evaluasi atau demosi, terdapat tiga pejabat yang mengalami pergeseran jabatan. Kombes Edy Setyanto Erning Wibowo yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolresta Sleman Polda DIY, dimutasikan ke Divkum Polri. 

Jabatan Kapolresta Sleman selanjutnya diemban oleh KBP Adhitya Panji Anom, yang sebelumnya menjabat sebagai Akreditor Propam Kepolisian Madya TK. III Divpropam Polri.

Kemudian AKBP Didik Putra Kuncoro yang sebelumnya menjabat Kapolres Bima Kota Polda NTB, dimutasikan sebagai Pamen Yanma Polri. 

 

