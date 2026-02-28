Advertisement
AKBP Didik Dimutasi ke Yanma Polri untuk Proses Pemecatan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |17:30 WIB
AKBP Didik Dimutasi ke Yanma Polri untuk Proses Pemecatan
AKBP Didik Putra Kuncoro (Foto: Ist)
JAKARTA - Mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, dimutasi menjadi perwira menengah Pelayanan Masyarakat (Yanma) Polri. Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/440/II/KEP./2026 tertanggal 27 Februari 2026. 

Kadiv Humas Polri Irjen Jhonny Eddison Isir mengatakan, mutasi Didik ke Yanma Polri dilakukan untuk mempermudah proses administrasi pelaksanaan putusan sidang kode etik.

"Mutasi AKBP Didik ke Yanma tersebut untuk mempermudah proses administrasi pelaksanaan putusan KKEP, PTDH-nya sedang berproses," kata Isir, Sabtu (28/2/2026).

Sementara itu, posisi Kapolres Bima Kota kini diisi AKBP Mubiarto Banu Kristanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat PJR Ditlantas Polda NTB.

Sebelumnya, Majelis Hakim Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan putusan pemecatan atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Didik dipecat sebagai anggota Polri terkait kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

