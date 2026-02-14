Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Instruksikan Jajaran Perkuat Sinergi dengan Seluruh Pihak Jaga Kamtibmas

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |16:00 WIB
Kapolri Instruksikan Jajaran Perkuat Sinergi dengan Seluruh Pihak Jaga Kamtibmas
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya baik Kapolda dan Kapolres untuk terus memperkuat sinergisitas demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Dikatakan Sigit, seluruh jajaran harus memperkuat kolaborasi dengan elemen masyarakat. Salah satunya dengan Nahdlatul Ulama (NU), Banser dan Ansor.

"Oleh karena itu, saya minta dan saya perintahkan pada seluruh jajaran untuk bisa bekerja sama bahu-membahu dengan teman-teman dari NU, dari Ansor, dari Banser kolaborasi yang baik mulai dari tingkat bawah sampai dengan pusat," kata Sigit di Lapangan Olahraga SPN Selopamioro, Bantul, Yogyakarta, Sabtu (14/2/2026).

Dengan terjalinnya sinergitas dan kolaborasi, Sigit meyakini akan menjadi satu kekuatan untuk menjaga kamtibmas, merawat persatuan dan kesatuan NKRI.

"Sehingga ini menjadi satu kekuatan bersama untuk menjaga stabilitas kamtibmas, untuk menjaga seluruh kekayaan yang kita miliki dan bersama-sama kita membangun bangsa ini," ujar Sigit.

Sigit meyakini semangat persatuan dan kesatuan juga menjadi kunci bisa membawa Indonesia menjadi negara yang maju, berdaulat dan sejahtera.

 

Halaman:
1 2
      
