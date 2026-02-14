Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Ajak GP Ansor-Banser Jaga Kamtibmas dan Sukseskan Program Pemerintah

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |12:13 WIB
Kapolri Ajak GP Ansor-Banser Jaga Kamtibmas dan Sukseskan Program Pemerintah
Kapolri Ajak GP Ansor-Banser Jaga Kamtibmas dan Sukseskan Program Pemerintah (Dok)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan soal penguatan sinergisitas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

1. Jaga Kamtibmas

Kapolri menekankan hal itu saat memberikan pengarahan dan pembekalan sekaligus membuka latihan instruktur dan kursus pelatih II GP Ansor, Banser dan Majelis Dzikir Sholawat (MDS) Rijalul Ansor. 

Sigit juga mengajak organisasi sayap Nahdlatul Ulama (NU) itu untuk menyukseskan seluruh program pemerintah. 

"Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan kualitas sumber daya manusia kader NU, Banser, dan Ansor akan semakin meningkat untuk menjaga stabilitas kamtibmas, mendukung program pemerintah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi," kata Sigit di Lapangan Olahraga SPN Selopamioro, Bantul, Yogyakarta, Sabtu (14/2/2026).

Menurutnya, seluruh elemen bangsa harus bersatu di tengah keberagaman suku, budaya, agama. Hal itu, kata Sigit, merupakan kekuatan utama Bangsa Indonesia. 

Apalagi, menurut Sigit, situasi global saat ini tidak menentu dan berdampak kepada situasi dalam negeri. Karena itu, diperlukan kolaborasi dan sinergi yang kuat seluruh anak bangsa. 

"Di tengah tekanan ekonomi global, perekonomian Indonesia masih berada pada posisi stabil. Hal tersebut tidak terlepas dari implementasi Misi Asta Cita serta berbagai kebijakan dan program pemerintah lainnya," ujar Sigit. 

 

Halaman:
1 2
      
