Pesan Menyentuh Kapolri ke-53 Purnawirawan saat Reuni Akpol 91 Bhara Daksa

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berpesan kepada rekan angkatannya yang memasuki masa purnabakti. Kapolri menjelaskan, masa purnabakti adalah babak baru pengabdian.

1. Pesan Kapolri

Kapolri mengungkapkan hal itu saat Paguyuban Akademi Kepolisian 91 (Akpol 91) Bhara Daksa menggelar reuni akbar di Lapangan Resimen Taruna Akademi Kepolisian, Semarang, Minggu (21/12/2025). Acara ini juga memberikan penghormatan khusus kepada 53 rekan angkatan yang telah memasuki masa purnabakti.

“Ini bukanlah akhir dari pengabdian rekan-rekan, tetapi justru menjadi gerbang untuk memberikan pengabdian dalam perjuangan yang lain,” tutur Kapolri.

Kapolri mengajak para purnawirawan untuk lebih mendekatkan diri pada keluarga. “Tolong manfaatkan kebebasan ini sebaik-baiknya bersama keluarga,” ucapnya.

Kapolri kembali menekankan pentingnya menjaga ikatan sejawat. “Saya selalu berpesan agar kekompakan, solidaritas, serta semangat saling membantu antara yang sudah purna dan yang masih aktif terus dijaga,” katanya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Akpol 91 Bhara Daksa, Komjen Mohammad Iqbal, menyoroti makna tempat berkumpul tersebut. Ia bersama para angkatannya menjalani proses sehingga bisa meraih hasil dari tempaan tersebut.

“Lapangan ini terasa begitu menegangkan 35 tahun lalu. Di sinilah kita ditempa. Alhamdulillah, hari ini kita bisa memetik hasil dari proses tempaan itu,” katanya.