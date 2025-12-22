Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesan Menyentuh Kapolri ke-53 Purnawirawan saat Reuni Akpol 91 Bhara Daksa

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |00:06 WIB
Pesan Menyentuh Kapolri ke-53 Purnawirawan saat Reuni Akpol 91 Bhara Daksa
Pesan Menyentuh Kapolri ke-53 Purnawirawan saat Reuni Akpol 91 Bhara Daksa
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berpesan kepada rekan angkatannya yang memasuki masa purnabakti. Kapolri menjelaskan, masa purnabakti adalah babak baru pengabdian.

1. Pesan Kapolri

Kapolri mengungkapkan hal itu saat Paguyuban Akademi Kepolisian 91 (Akpol 91) Bhara Daksa menggelar reuni akbar di Lapangan Resimen Taruna Akademi Kepolisian, Semarang, Minggu (21/12/2025). Acara ini juga memberikan penghormatan khusus kepada 53 rekan angkatan yang telah memasuki masa purnabakti. 

“Ini bukanlah akhir dari pengabdian rekan-rekan, tetapi justru menjadi gerbang untuk memberikan pengabdian dalam perjuangan yang lain,” tutur Kapolri. 

Kapolri mengajak para purnawirawan untuk lebih mendekatkan diri pada keluarga. “Tolong manfaatkan kebebasan ini sebaik-baiknya bersama keluarga,” ucapnya.

Kapolri kembali menekankan pentingnya menjaga ikatan sejawat. “Saya selalu berpesan agar kekompakan, solidaritas, serta semangat saling membantu antara yang sudah purna dan yang masih aktif terus dijaga,” katanya. 

Sementara itu, Ketua Paguyuban Akpol 91 Bhara Daksa, Komjen Mohammad Iqbal, menyoroti makna tempat berkumpul tersebut. Ia bersama para angkatannya menjalani proses sehingga bisa meraih hasil dari tempaan tersebut.

“Lapangan ini terasa begitu menegangkan 35 tahun lalu. Di sinilah kita ditempa. Alhamdulillah, hari ini kita bisa memetik hasil dari proses tempaan itu,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189166/kapolri_tinjau_pembersihan_masjid_dan_sd_di_aceh_tamiang-XTdI_large.jpg
Kapolri Tinjau Pembersihan SD hingga Masjid Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186523/kapolri_jenderal_listyo_sigit_dan_panglima_tni_jenderal_agus_subianto-KuFb_large.jpg
Kapolri Kerahkan Personel hingga Peralatan Tangani Bencana di Aceh-Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/337/3166511/kapolri_jenderal_listyo_sigit-aHzm_large.jpg
Didesak Mundur, Ini Respons Kapolri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/337/3166509/kapolri_jenderal_listyo_sigit-pUGe_large.jpg
Presiden Prabowo Minta Polri-TNI Tindak Tegas Massa Anarkistis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/337/3164188/kapolri-qtyI_large.jpg
Kapolri Temui Gus Ubed di Ponpes Langitan Tuban, Jaga Silaturahmi dengan Ulama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/337/3155069/viral-RXla_large.jpg
Selayang Pandang Jenderal Hoegeng, Mantan Kapolri yang Dilarang Hadiri Hari Bhayangkara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement