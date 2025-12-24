Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Tinjau 2 Gereja, Kapolri Pastikan Pengamanan dan Pelayanan Misa Malam Natal

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |18:36 WIB
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau Gereja Katedral dan GPIB Immanuel Jakarta Pusat. Hal itu untuk memastikan pengamanan dan pelayanan optimal bagi masyarakat yang menjalani ibadah Natal. 

1. Pengamanan Natal

Peninjauan tersebut dilaksanakan bersama dengan Menko Polkam, Menko PMK, Mendagri, Panglima TNI, Kemenag, dan stakeholder terkait lainnya. 

Menurut Sigit, peninjauan ini merupakan tindaklanjut instruksi Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat bisa mendapatkan pengamanan dan pelayanan optimal saat Natal dan Tahun Baru (Nataru). 

"Sesuai arahan Pesiden kita diminta berikan pelayanan terkait operasi Nataru di dalamnya kita mengamankan masyarakat mudik, masyarakat yang melaksanakan Misa ibadah Natal dan masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan pergantian tahun," kata Sigit usai meninjau Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Rabu (24/12/2025).

Sigit memaparkan, untuk mengamankan Nataru tahun ini, sebanyak 147 personel gabungan dikerahkan. Selain itu, Sigit menyebut, organisasi kemasyarakatan (ormas) juga digandeng, di antaranya Banser NU dan Kokam Muhammadiyah. 

"Kami Polri saat ini menurunkan kurang lebih 147 personel gabungan dan kemarin juga kami melaksanakan apel bersama-sama dengan rekan-rekan lain seperti Banser. Kami juga mengajak Kokam untuk ikut bersama-sama melaksanakan kegiatan pengamanan khususnya di Gereja yang melaksanakan perayaan misa Natal," ujar Sigit. 

Dengan dilibatkannya ormas tersebut, Sigit menyebutkan, hal itu wujud dari Bhinneka Tunggal Ika. Semua elemen bersatu tanpa melihat agama untuk sama-sama menjaga seluruh Bangsa Indonesia. 

 

